Cientos de personas se manifiestan en Vigo contra la caza: «Los animales no son herramientas ni objetos»

Cientos de personas han respondido, llovizna mediante, a la convocatoria de la Plataforma NAC (No A la Caza) contra la actividad cinegética que salía este mediodía desde Vía Norte con Urzáiz. El llamamiento a través de sus redes sociales instaba a la ciudadanía a protestar «contra la caza y el maltrato animal, especialmente la caza con galgos y otras razas, que sigue siendo legal en España a pesar del sufrimiento que causa».

«Los animales no son herramientas ni objetos, y su vida y dignidad merecen respeto. No podemos seguir permitiendo una tradición que antepone diversión y negocio a dolor y abandono sistemático», ha recalcado la organización.

«Menos caza, más educación» o «la caza no es cultura, es una tortura» han sido alguna de las consignas durante su reccorrido hasta la Praza da Princesa.

Convocatorias en toda España

La de Vigo se suma a otras convocatorias que cruzan el país: A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Arrecife, Badajoz, Barcelona, Bilbo, Burgos, Cáceres, Cartagena, Castellón, Ciudad Real, Corralejo (Fuerteventura), Cuenca, Donosti, Gijón, Girona, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mallorca, Mérida, Murcia, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Cientos de personas se manifiestan en Vigo contra la caza. / Marta G. Brea

550 entidades

El respaldo social a esta iniciativa no ha dejado de crecer. Un total de 550 entidades se han adherido este año al manifiesto de la convocatoria, una cifra récord desde que comenzaron estas movilizaciones. En el conjunto del país están previstas al menos 44 protestas, mientras que fuera de España se celebrarán 42 concentraciones, incluidas nueve en Estados Unidos y una en Ciudad de México, lo que refuerza el carácter internacional de la protesta.

Los convocantes reclaman, entre otras medidas, el fin de la caza con perros, la inclusión de estos animales en la Ley de Bienestar Animal y el cese de las subvenciones públicas a la actividad cinegética, que consideran incompatible con el respeto a la vida y la protección de la fauna.

Las movilizaciones coinciden además con el final de la temporada oficial de caza, un periodo en el que las organizaciones animalistas alertan de un aumento de los abandonos y malos tratos, especialmente de galgos y podencos utilizados durante las batidas. Con esta protesta, Vigo se suma a un clamor cada vez más amplio que pide un cambio legislativo y social en la relación con los animales.