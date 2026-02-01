El «Ambition» reanuda el tráfico de cruceros en Vigo

Faltó a su cita el noruego Viking Neptune el pasado 24 de enero por culpa de la borrasca Ingrid, pero sí lo hizo este domingo el británico Ambition para reanudar el tráfico de cruceros en el puerto de Vigo y de paso estrenar la agenda de febrero que contempla otras tres escalas los días 2, 7 y 23 a cargo de Ambience, el propio Ambition y el gigante Iona, respectivamente.

El Ambition llegó en ruta de Gibraltar a Londres bajo la consignación de Pérez y Cía., quien informó que a bordo viajan 1.075 pasajeros y 505 tripulantes que durante 23 días se olvidaron de los rigores del invierno británico, disfrutando de un extenso recorrido a las islas de Madeira y Canarias, así como a la costa de Marruecos, Leixoes, Lisboa, Málaga, Cádiz y Gibraltar.

Noticias relacionadas

El Ambition posee un largo historial desde que fuera inaugurado en 1999 como Mistral para la naviera griega Festival Cruises. Tras varias reventas entre ellas a la española Ibero Cruceros con la que operó entre 2003 y 2013 para el mercado español como Gran Mistral, en 2022 fue adquirido por su actual propietaria, Ambassador Cruises, quien antes de inaugurarlo lo arrendó durante seis meses al gobierno escocés para dar alojamiento a refugiados ucranianos tras la invasión de su país por Rusia.