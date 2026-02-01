Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Abel CaballeroRescate en OnsXisco FeijóoBajas en GaliciaGetafe-Celta¿Hacia dónde va EE.UU?
instagramlinkedin

El «Ambition» reanuda el tráfico de cruceros en Vigo

El buque, con un extenso historial desde 1999, fue adquirido en 2022 por Ambassador Cruises, tras ser utilizado por el gobierno escocés para alojar a refugiados ucranianos

El «Ambition» reanuda el tráfico de cruceros en Vigo

El «Ambition» reanuda el tráfico de cruceros en Vigo / Marta G. Brea

Francisco Díaz Guerrero

Faltó a su cita el noruego Viking Neptune el pasado 24 de enero por culpa de la borrasca Ingrid, pero sí lo hizo este domingo el británico Ambition para reanudar el tráfico de cruceros en el puerto de Vigo y de paso estrenar la agenda de febrero que contempla otras tres escalas los días 2, 7 y 23 a cargo de Ambience, el propio Ambition y el gigante Iona, respectivamente.

El Ambition llegó en ruta de Gibraltar a Londres bajo la consignación de Pérez y Cía., quien informó que a bordo viajan 1.075 pasajeros y 505 tripulantes que durante 23 días se olvidaron de los rigores del invierno británico, disfrutando de un extenso recorrido a las islas de Madeira y Canarias, así como a la costa de Marruecos, Leixoes, Lisboa, Málaga, Cádiz y Gibraltar.

Noticias relacionadas

El Ambition posee un largo historial desde que fuera inaugurado en 1999 como Mistral para la naviera griega Festival Cruises. Tras varias reventas entre ellas a la española Ibero Cruceros con la que operó entre 2003 y 2013 para el mercado español como Gran Mistral, en 2022 fue adquirido por su actual propietaria, Ambassador Cruises, quien antes de inaugurarlo lo arrendó durante seis meses al gobierno escocés para dar alojamiento a refugiados ucranianos tras la invasión de su país por Rusia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
  2. Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
  3. Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
  4. Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
  5. La Roma se lleva a Bryan Zaragoza
  6. Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
  7. Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
  8. Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana

El «Ambition» reanuda el tráfico de cruceros en Vigo

El «Ambition» reanuda el tráfico de cruceros en Vigo

Vigo es un 'circo': un espectáculo con payasos y zancudos en Príncipe inaugura VigoCultura 2026

Vigo es un 'circo': un espectáculo con payasos y zancudos en Príncipe inaugura VigoCultura 2026

Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»

Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»

Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, el Celta lo necesita»

San Blas envió unos rayos de sol y los vecinos lo agradecieron celebrando por todo lo alto

San Blas envió unos rayos de sol y los vecinos lo agradecieron celebrando por todo lo alto

El Chuvi alcanza el hito de las cien cirugías robóticas de hígado y páncreas

El Chuvi alcanza el hito de las cien cirugías robóticas de hígado y páncreas

Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»

Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»

Finaliza la recolocación de la carga del buque luso refugiado en Vigo que perdió numerosos contenedores

Tracking Pixel Contents