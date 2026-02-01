Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»

—Hace casi dos años, dijo que no permitiría que los alquileres en Vigo fuesen inasumibles para la gente joven, pero los precios continúan desbocados. ¿Cree realmente que los precios van a bajar o simplemente se podrían estabilizar?

—La Xunta no actúa. Se tiene que conseguir que los precios, en términos de capacidad adquisitiva, ocupen menos parte del salario y de la renta que tiene la gente joven. Puede ser el 30% de tu salario; el 60%, de ningún modo. ¿Por qué hay esta situación en Vigo? Porque, desde que el Partido Popular gobierna la Xunta, año 2009, solo se hicieron en Vigo 62 viviendas protegidas. Y había ya una demanda de 4.000. Ahora, hay una demanda de 7.000. ¿Y sabe cuántas están haciendo? 200 y pico. Nosotros no tenemos competencia para eso. No solo no tenemos competencia ni obligación, sino que no nos dan recursos para eso, se los dan a la Xunta. Da igual, nos metimos nosotros porque no vamos a tolerar que, en Vigo, siga esa dificultad en la vivienda. En este momento, entre lo construido y lo programado, estamos haciendo más viviendas nosotros que la Xunta.

—El PP denunció recientemente que el programa municipal para sacar vivienda vacía al mercado de alquiler solo facilitó la incorporación de un piso. ¿Es así?

—Estamos en un proceso de avance. Primero, ¿quién lo tiene que hacer eso? La Xunta. Por tanto, en vez de decir eso, lo que tienen que hacer es hacerlo ellos. Porque la vivienda y la vivienda de alquiler son su competencia. Y son ellos los que se tienen que encargar. Y, entonces, nos encargamos nosotros. Y nosotros hicimos un primer esbozo y, ahora, estamos ya en el plan definitivo con recursos. La Empresa Municipal de Vivienda va a gestionar alquiler. Y eso es muy importante porque tenemos que movilizar, pero hay que dar más garantías. Claro, menudo cinismo político de la Xunta. Critica lo que hacemos y ellos no hacen nada. Menuda risa.

—¿Pedirá el Concello la declaración de zona tensionada del alquiler a la Xunta?

—Si los datos salen, haremos lo que sea más conveniente para abaratar la vivienda, pero eso tiene que estar sustanciado en el Observatorio de la Vivienda que creamos ya y que firmamos con la Universidad. No son medidas que se puedan tomar así. Es muy serio.

—El estudio que encargó el Concello, como se publicó en abril de 2025, afirma que la ciudad cumple uno de los criterios marcados por la Ley de Vivienda para ser zona tensionada.

—No, no, no hay tal estudio. Nosotros no llegamos nunca a esa conclusión. Nosotros decimos en este momento y con los datos de ahora que no tenemos información. Por eso creamos el acuerdo y por eso la Universidad va a dedicar recursos económicos que nosotros pagamos a informarnos en tiempo real de todo lo que tiene que ver con vivienda: cuánta hay vacía, de qué forma, cuánto se alquila, a qué precios, qué suelo, qué construcción hay, a qué se dedica el suelo… todo, todo. Son decisiones que son muy importantes y tenemos que saber qué funciona. Pero la pregunta clave es: ¿qué hizo la Xunta en todo este tiempo? ¿Cómo es que no hicieron ellos todo esto que estamos haciendo nosotros? Pedro Sánchez hizo una propuesta: 7.000 millones para vivienda. 4.000 los pone el Gobierno de España, 3.000 las comunidades autónomas. Galicia dijo que no. Yo dije que la parte de Vigo la quiero. Y le mandé una carta al presidente del Gobierno. Me dijo que, por él, estupendo. Me tiene que dar las competencias la Xunta. Que me las dé, que me encargo yo.

—¿Cree que la ordenanza de viviendas de uso turístico será suficiente para ponerles coto en la ciudad?

—No, significa ordenarlas. Significa que es una actividad terciaria. Es una actividad equivalente a hoteles, por tanto, debe tener ese tratamiento. Significa que no es bueno que, en tu vivienda, tengas un piso turístico arriba y otro abajo y compartas tu ascensor. Pues no parece razonable eso. Estamos ordenando que funcionen de esa forma y, por tanto, que muchos de los pisos que hay salgan al alquiler. Esta es la clave. La solución inmediata es movilizar los pisos vacíos en Vigo para alquilar. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Hay 12.000. Digamos que, de esos 12.000, 6.000 puedan ser utilizados en este momento. Y, de esos 6.000, suponga que sacáramos 3.000 o 4.000 a mercado a un precio acordado: una parte importantísima estaría resuelta.

—¿Y cómo se consigue eso?

—Pues es lo que estamos haciendo ya. Asumiendo nosotros el riesgo. ¿Por qué no alquilan a la gente? No alquilan porque tienen temor a que no les paguen, a que les estropeen el piso, a que aquello no vaya bien. Esto prácticamente no se produce nunca, pero hay el temor. ¿Qué queremos? Les vamos a dar la garantía nosotros. Tú conectas con el Ayuntamiento y ofreces tu piso. Nosotros, en una reparación normal, lo ponemos en funcionamiento. Desde el momento que está en funcionamiento, te empezamos a pagar el alquiler que acordamos. Y, dentro de cinco años, te devolvemos el piso exactamente igual que nos lo diste. Y, cada mes, lo alquilemos o no, tú vas a cobrar el alquiler que pactamos. Lo está haciendo el País Vasco y funciona.

—Esto mismo lo anunció hace un año. ¿Cuándo podría estar en marcha?

—Estamos con ello ya, de forma inmediata. El tiempo que tardemos en constituir la empresa [municipal de vivienda]. No es momento de dar todavía la fecha, pero vamos a toda prisa.

—La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, aseguró en una entrevista para Faro que, sin los pisos turísticos, no habría Navidad.

—¡Hombre! Eso es mucho decir. La Navidad de Vigo tiene su capacidad autónoma. Y es cierto que la Navidad de Vigo llena todos los hoteles de Vigo, todos los pisos turísticos de Vigo y todos los hoteles del entorno de Vigo. Oí a no sé quién de la Xunta, porque estos de la Xunta odian tanto a esta ciudad que incluso atacan a la Navidad, que, en diciembre, Santiago fue muy bien. Es que una parte de lo bien que fue Santiago en diciembre fue por el tirón de Vigo. Porque la Navidad de Vigo es un tirón para Galicia. Por cierto, la están denunciando gentes del Partido Popular y del Bloque, que están tratando de cerrarla. En el mes de diciembre, Vigo, la primera ciudad turística de Galicia de largo en una contabilidad que no es la real. Porque la contabilidad real se hace con los móviles. Y nosotros la vamos a tener dentro de un mes o de dos.