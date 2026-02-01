Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»

—¿Cuántas empresas han manifestado interés en el nuevo contrato del bus urbano?

—Pues hablo de memoria, pero creo recordar que cinco. Vinieron a la visita cinco.

—¿Qué espera de este nuevo contrato?

—La mejora de la flota es muy importante. El confort de los autobuses de Vigo es tal que los vehículos que nosotros descartamos se los llevan a ciudades de 250.000 habitantes como primer autobús, lo cual da una idea del nivelazo que tiene nuestro transporte urbano. Segundo, el transporte urbano en Vigo tiene una dificultad muy notable, que se llama el rural: está disperso. Y claro, no podemos poner una parada de autobús delante de cada zona con tres casas. Entonces, ¿cómo se tiene que resolver eso? A través de las nuevas tecnologías. Entonces, la empresa que gane tiene que hacer un proyecto de rutas y presentarlo de forma inmediata. Además, en este caso, hay una cuestión muy importante: es que, en el nuevo sistema que utilizamos, manda el Gobierno de Vigo. En el viejo, no. Y eso nos permite a nosotros estar en la actuación perenne y permanente. Y tercero, que es muy importante: tenemos el transporte urbano más barato de España.

—La principal queja es que no se aumentará el número de vehículos, lo que impedirá mejorar las frecuencias de paso. Esta cuestión era la mejora más demandada en el estudio técnico de 320.000 euros encargado en noviembre de 2023 y la segunda, la impuntualidad.

—Eso se va a hacer después de la asignación. Tiene que presentar un proyecto la nueva empresa y ahí entraremos. Las frecuencias directas no siempre son posibles. Mucha gente reclama una frecuencia directa para 10 personas. Es que un autobús es muy caro. Pagar un kilómetro de autobús es muy caro. Hay una novedad, y es que hay un hospital distinto, esto sí que tiene que ser tenido en cuenta. Eso transformó la movilidad en la ciudad.

—¿Sería posible remunicipalizar el bus urbano?

—¿Para qué? Yo escucho que el BNG habla, pero gobernó esta ciudad y no lo hizo. Otras fuerzas políticas hablan y, donde gobiernan, no lo hacen. Es que el sistema que nosotros tenemos, que es una concesión, es de grandes empresas del transporte, que conocen mucho del transporte. Nosotros no sabemos llevarlo. Hay un sistema moderno de cooperación público-privada.

—El carril bici está infrautilizado en comparación con otras ciudades de Europa. ¿Habrá un sistema público de alquiler de bicicletas, como en A Coruña?

—Veo otros modelos mejores que el de A Coruña, que me gustan más. Sí, no descarto en absoluto sacar una concesión de bicicletas para Vigo.

—¿Cuándo entrarán en vigor en Vigo las zonas de bajas emisiones?

—Calculo que en este año. Hay un grave error de Europa: prioriza la capacidad económica. Los ciudadanos tenemos los mismos derechos de movilidad en una ciudad. El modelo tiene que ser distinto: en las zonas de bajas emisiones, pueden entrar X coches y no entran más.

—¿Habrá multas?

—Trataremos de que no. No es mi vocación hacer de eso un sistema coercitivo. Yo quiero llegar a un pacto ciudadano. Y eso va a necesitar de tiempo. Y, por tanto, durante un tiempo, no habrá multas.

—¿Pero podrá haberlas?

—Hombre, dentro de 20 años, igual.

—¿Y a corto plazo?

—No lo contemplo. Cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente. Claro, todo depende. Si estás allí porque trabajas allí y tienes que llevar algo allí o moverte, pues será el funcionamiento normal. Porque, en este momento, las zonas de bajas emisiones ya son zonas de tráfico restringido. Y, con ese tráfico restringido, ya cumplimos las bajas emisiones.

—¿Cómo avanza el proyecto para urbanizar la AP-9?

—Ya tenemos el convenio acordado. Ya tenemos las cinco zonas y quién se va a encargar. Ya está preparado para la firma, pero lo tenemos que firmar el ministro de Transportes y yo. Y creo que es mejor que él se siga dedicando a atender todo lo que tiene que ver con el accidente de Andalucía. Tengo mucha amistad personal con Óscar Puente. Toda la consideración a las víctimas y el apoyo solidario a las víctimas y a las familias. Lo firmaremos de forma inmediata, pero cuando él considere que es el momento.

—Los taxistas llevan mucho tiempo denunciando que hay VTC que trabajan sin licencia en Vigo.

—Todos los que vemos son sancionados convenientemente. Es decir, la Policía está actuando según la norma. No hay autorización para los VTC en Vigo que sean de ámbito municipal; claro, intermunicipal se puede porque lo permite la norma. Y están actuando y hay un número significativo de sanciones cursadas.

—¿Se ha reducido la circulación de VTC tras estas sanciones?

—Yo no soy el que tiene que comprobarlo, tiene que comprobarlo la Policía. La Policía no vigila el nivel de circulación, vigila las infracciones. Lo que tienen que hacer es, cada vez que hay un VTC, cerciorarse del tráfico que está haciendo y por dónde se mueve. Y tenemos un número muy importante de sanciones a los VTC.

—¿Sabe la cifra aproximada?

—Se la podría dar.

—¿Y se le pasa por la cabeza llegar a inmovilizarlos?

—Sin ninguna duda. Si se incumple la norma, y la norma dice que hay que inmovilizarlos, no lo descarto en absoluto. La Policía tiene que cumplir la norma, hacer cumplir la norma, y lo está haciendo. Y saben los taxistas que el sistema taxi a nosotros nos gusta. Ellos tienen que ser capaces de dar el servicio con calidad que demandan los ciudadanos. Yo creo que es posible hacerlo con taxis.