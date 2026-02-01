Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»

—Participó en la colocación de la primera piedra de la futura planta de microchips de la sociedad Sparc en el Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Valladares. ¿Qué expectativas tiene con este proyecto?

—Extraordinarias. Sparc es un hito en la historia de la ciudad. Una fábrica de semiconductores de fotones, que es la tecnología más avanzada que hay en este momento, se acaba de instalar en Vigo. Con una gran capacidad de producción y cualitativamente inigualable, porque hay muy poquita tecnología fotónica. Lideramos desde Vigo este proyecto, y, por tanto, y no lo exagero, esto es el equivalente a aquellos Citroën “dos caballos” [2CV] que se empezaron a fabricar hace tres cuartos de siglo en la ciudad.

—¿No sería mucho decir eso?

—Sí, sí, estamos en algo así. El mundo está cambiando. ¿Cuáles son los elementos centrales de las nuevas tecnologías? Los microchips, es decir, los semiconductores. Va de fotónica. Y, por tanto, el tener una factoría de estas características va a marcar un antes y un después en la ciudad, porque es un elemento central, y hay una necesidad de plantas de fotones. El ministro [para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en su visita a Sparc del viernes] nos dio algunos datos. Va a aumentar la demanda un 400% en los próximos años y, por tanto, Vigo va a estar en ese planteamiento.

—La ampliación y la creación de bolsas de suelo industrial dependen del nuevo PXOM. Ahora que ya está plenamente operativo, ¿cuál irá primera? ¿Valladares? ¿Balaídos?

—Balaídos va a ir pronto, pero antes va el PTL. El PTL va a ser el primero. Entonces, el PTL tiene una dimensión industrial terciaria, del sector industrial y el sector terciario, y es lo primero que va a arrancar. Pero la ampliación de Balaídos está ahí también. Y va a ser también inminente, porque todo esto va a una gran velocidad. Estas nuevas tecnologías de producción no tienen grandes factorías físicas. Es tecnología. Es una gran tecnología. Adicionalmente, además de Sparc, es que se viene Indra a Vigo. Es que ya hay 75 ingenieras e ingenieros metidos en un sitio, que ni siquiera voy a decir cuál es, desarrollando sistemas telemáticos de defensa.

—¿Le preocupan los recursos presentados contra el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)?

—Es un Plan jurídicamente muy sólido, muy seguro. Yo estoy convencido de que este Plan va a pervivir durante muchos años. Es un Plan extraordinario, blindado contra la especulación. Y yo estoy seguro de que va a aguantar los envites que tenga.

—El Puerto aprobó en el Consejo de administración el inicio del rescate de la concesión de San Enrique. ¿Cómo lo valora?

—Yo estuve en ese Consejo, por lo tanto, lo apoyo. Lo que nos exponen tiene base jurídica y, por tanto, asiste a la razón. Y yo creo que es una buena decisión. Ahora, el Puerto tiene que ser capaz de reordenar espacios. Necesitamos espacio en el puerto de Vigo.

—Sin ampliaciones.

—No, no, no va a haber rellenos. No es posible. Es matar la ría. Pero puede ser ampliación hacia atrás. Es decir, una reubicación. Hay industrias que están en el puerto que pueden estar fuera. Que no les añaden nada al puerto más allá de la comodidad donde están. Y, sin embargo, sí necesitamos espacio, por ejemplo, para la terminal de contenedores, que está teniendo un crecimiento excepcional. Aquello que tenemos en Bouzas se necesita para la automoción y para Stellantis porque cada vez va a producir más. En esa línea vamos. Y, en consecuencia, sería bueno que el Puerto hiciera una reordenación de espacios.

—Han pasado ocho meses desde su visita a Las Rozas con motivo de la selección de sedes para el Mundial 2030. ¿Le han dado alguno de los 126 documentos solicitados?

—Nos dijeron que no contestaban. Que no tenían obligación. Yo le quise dar un tiempo a Louzán y estamos llegando ya al final de ese margen de confianza. Lo peor es que Rueda dijo claramente: en Galicia, solo una, y tiene que ser A Coruña. Y si no es A Coruña, ninguna. Vigo, de ningún modo. Yo ya les pedí que empiecen a pagar un tercio del desvío del colector de aguas de Tribuna, que es imprescindible y que vamos a hacer. Es una obra de coste significativo, entre 3 y 4 millones de euros. Y les dije: oye, pongamos un tercio cada uno. Dijeron que no. Que ellos no ponen nada... Pues desencadenaremos una nueva batalla. Voy a defender el Mundial de Vigo y Balaídos con uñas y dientes. Además, ¿por qué? Porque el Celta lo necesita. Al Celta ya no le llegan 31.000 de aforo. Ya necesitará 35.000, 36.000. Por tanto, lo queremos hacer. Pero después queremos hacer conciertos. Claro, si nosotros tenemos un aforo de 45.000, que es lo que garantiza la nueva grada de Tribuna, podemos tener los mejores grupos del mundo.

—Hablaba de conciertos. Si Vigo no es seleccionada sede para el Mundial, ¿se haría igualmente la ampliación de Balaídos?

—Yo quiero hacerla igualmente. Les pediré un tercio a la Xunta y un tercio a la Diputación.

—¿Y si la respuesta es negativa?

—La haremos igual.

—¿Y la obra, si Balaídos no es sede del Mundial, será la misma?

—La misma. Nosotros lo vamos a hacer para el Mundial. Es decir, nuestro proyecto en este momento es el Mundial 2030. Pero, además, al Celta le vendrá muy bien. Es decir, que nadie piense que eso se va a quedar vacío. Va a estar lleno cada semana y cada partido del Celta. Y, por tanto, nuestro proyecto es esa grada de muchísimo aforo, que totalice un total, a efectos de la FIFA, de 43.000, y, a efectos de después, 40.000.

—¿Cuánto podría costar esa obra?

—Su coste es significativo. Pero lo podemos pagar. Por cierto, vamos a ver si la Xunta y la Diputación aguantan el tirón político cuando vayamos a elecciones. Vamos a verlo. Cuando se aproximan las elecciones, la Xunta tiembla y la Diputación también.

Abel Caballero, durante la entrevista. / Jose Lores

—Medio año después de la renuncia de Málaga, A Coruña y Gran Canaria aún no han iniciado las obras, pero la FIFA les ha concedido otra prórroga hasta el próximo otoño. ¿Teme que alguna sede esté «obstaculizando» el proceso, evitando renunciar para que Vigo no llegue a tiempo?

—No le puedo contestar porque no sé lo que está en la mente de ellos. Ni siquiera sé muy bien cómo van sus proyectos, porque yo sigo el de Vigo, no sigo los demás. Es que quien apeó a Vigo del Mundial fueron el presidente de la Xunta, Rueda, y Louzán. Es que nos apearon porque habíamos ganado. Y recordáis aquello que le decían a Louzán: es que, si atiendes a esto que dice el CSD, entra Vigo. Era obvio que estaban a la contra en aquellos correos que se circularon y era obvio que quitaron a Vigo en una reunión que no hubo. Rueda dijo que tiene que ser A Coruña.

—¿Tiene usted dudas de que no le dé tiempo a Vigo a llegar al Mundial 2030 por falta de certezas?

—Por eso estamos actuando ya. Por eso estamos haciendo el colector. Sabemos que, si no sacamos ese colector y no arrancamos con el proyecto, y estamos arrancando con el proyecto de la nueva Tribuna, no llegamos a tiempo. Y es lo que ellos quieren.

—Al otro lado de la calle Olímpicos, también esperan la reforma de las pistas de atletismo. La idea inicial era sincronizarla con la de Gol para reducir afecciones, pero un sobrecoste del 80% en el proyecto básico la ha dejado en vía muerta. ¿Cuándo se reactivará?

—No, no. Por sobrecoste, no. Es que no se puede hacer la grada de Gol al mismo tiempo que se hace esa obra. Tenemos las pistas en muy buen estado y el resto del espacio tendrá que esperar a que acabemos la obra en Balaídos. No se pueden hacer a la vez.

—La idea inicial era hacerlas a la vez para reducir la afección.

—Los técnicos nos dijeron que no. Y, de hecho, tenemos una grúa casi metida allí.

—Hace casi un año, le pregunté por el convenio con el Celta para el uso de Balaídos y me dijo que lo tenía casi listo. ¿En qué punto está?

—Está muy avanzado, pero no acabado aún. Hay que estudiarlo muy bien. Tiene que ser muy bueno para la ciudad y muy bueno para el Celta. Hay que darle toda la garantía jurídica, ya que, en esta ciudad, hay adversarios de Vigo que van contra todo, por tanto, tenemos que estar muy seguros. La confluencia de opinión con Marián Mouriño, la presidenta del Celta, es muy buena, incluso la relación personal. Fíjese qué rápido va la grada de Gol. Cuando hay que hacer una reunión, la hacemos en media hora. Hubo momentos en los que tardábamos dos semanas. Y se está haciendo la nueva grada de Tribuna. Yo quiero saber qué dice el Partido Popular de Vigo. Que me expliquen por qué la Xunta y la Diputación no quieren pagar.

—El Vigo Arena levantó muchas expectativas. ¿En qué punto está?

—Ya está en marcha el procedimiento. Sabemos dónde lo queremos hacer, cómo y de qué forma. El tamaño exacto lo tenemos que meditar. Pensamos en algo como Madrid, con un aforo de 17.000 personas, aunque hay gente que dice que, con 14.000 o 15.000, estaría muy bien para Vigo. Estamos en ese proceso técnico. Va a marcar un antes y un después en Vigo. Va a ir más rápido de lo que yo creo.

—¿Para cuándo estará?

—Es imposible decirlo.

—¿Hay empresas interesadas?

—Hay gente que manda mensajes diciendo que estaría interesadísima. Cuando lo saquemos, creo que estarán interesadas multitud de empresas. Es un lugar de celebración de actos que atraerá al norte de Portugal, a toda Galicia, a toda Asturias y a la mitad de Castilla y León. Estamos hablando de una población potencial que se va muy por encima de los 10 millones de personas.

—El jueves, la Xunta indicó que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Alfageme «pode ter efectos significativos sobre o medio ambiente, polo que debe someterse a unha avaliación ambiental estratéxica ordinaria». El viernes, aseguró que el informe de Patrimonio correspondiente no afecta al desarrollo residencial. ¿Cómo valora la decisión autonómica?

—Incomprensible e intolerable. Salieron a la defensiva después. En el Plan, aparece Alfageme. Y aparece que, en los terrenos colindantes, no en Alfageme, sino en una esquina del terreno, habrá vivienda y actividad terciaria. Y la Xunta de Galicia y Patrimonio no objetaron. ¿Y cómo objetan ahora? Porque nos habían dado el visto bueno. Y yo pregunto: ¿es una instrucción política para ir contra Vigo? ¿Por qué hacen esto? Está bien diseñado. La actuación permite que eso, dotacionalmente, venga al Ayuntamiento y que nosotros podamos reutilizarlo y rehabilitarlo. Es que lo que acaban de hacer es atacar a Vigo.

—¿Lleva la cuenta de cuántas obras ha paralizado Patrimonio de la Xunta?

—Incontables. Ahora, tenemos nosotros una parte de la competencia.

—¿Hay algún avance en el proyecto de prolongación del túnel de Beiramar?

—Va a ser un proyecto de largo recorrido. Yo lo voy a pivotar. Tienen que intervenir todas las instituciones: la Xunta, el Puerto, Puertos del Estado, el Ayuntamiento y Zona Franca. Y tenemos que coordinarlo. Pero tiene que ser un proyecto muy ambicioso. Nuestra urgencia es el Paseo de Alfonso. Nos tuvieron parado el túnel en la Puerta del Sol, después de la Puerta del Sol, antes de la Puerta del Sol, en Elduayen, en el Paseo del Alfonso… durante años y años y años. No solo no pagan, sino que ponen todo tipo de dificultades. Acabamos de obtener el visto bueno definitivo hace escasamente unas semanas, pero llevamos con esto, seguramente, siete años.

—¿El Concello tiene información sobre cómo avanza el proyecto para crear una senda pública en Toralla? Acumula cierto retraso.

—No tengo la información directa por parte del ministerio, pero sé que está avanzado.

—La recuperación de La Panificadora sufrió un nuevo revés hace algo más de dos semanas: el Concello de Vigo tuvo que desistir de la licitación para contratar la redacción del proyecto de expropiación de los terrenos de La Panificadora. ¿Cuándo podrán disfrutar de los edificios y el entorno los vigueses?

—Va definitivamente ya. Necesitábamos asegurarlo jurídicamente y el Plan Xeral ya lo hace. Y, por tanto, ya tenemos la base jurídica perfecta. Estamos ya con la valoración del proceso, con la valoración de la expropiación. Y vamos a proceder de forma muy rápida. Yo confío que, dentro de no mucho tiempo, ahí haya grúas. La clave es que La Panificadora tiene que ser un sitio que ocupe la ciudad. Este espacio es de todo Vigo.

Caballero, en el Mar de Vigo. / Jose Lores

—¿Sabe cuándo estará lista la valoración del Ifevi?

—No, porque no la estoy haciendo yo. Nosotros delegamos. Me llama la atención que la Xunta, en el Ifevi, solo tiene un pabellón, ya que el otro no se lo entregó al Ifevi. El pabellón 5 sigue siendo de la Xunta. Nosotros entregamos el 1, el 2, los aparcamientos, el suelo, las oficinas, todo. Y el suelo del 3, por tanto, el 3 es nuestro. Y la Xunta tiene el 5. Solo entregó uno. Yo supongo que una valoración de esto tardará pocas semanas. La valoración es lo que impedía el acuerdo.

—¿Qué tramitación queda pendiente en la ETEA para su recuperación, ya en marcha?

—En la ETEA, hay una parte entera que está en marcha, la nuestra. Hay un campo de deportes, hay un aparcamiento, hay dos pabellones unidos en uno, hay un acceso, que es el nuestro, que está en marcha, que es toda la vía principal, la Plaza de Armas, el acceso a la playa de A Punta. Por cierto, un nuevo proyecto que estamos lanzando para la playa de A Punta, con una piscina, que es un añadido. Nuestra parte está toda en marcha. Es la Xunta la que no. Le metieron una verja como un campo de concentración y allí dentro debe de haber tigres y leones, porque allí no entró nadie en 10 años. ¿Y ahora tienen prisa? Si tienen prisa, que nos expliquen por qué no pagan ellos el aparcamiento y por qué no ponen el dinero. Ellos tienen que hacer la urbanización, lo reconocen. Y la urbanización se hace en el terreno del Ayuntamiento.

—Hablaba ahora del proyecto para A Punta. ¿Hay algún sitio en Vigo que también se preste a este tipo de proyectos?

—Bueno, de momento, vamos a hacer este. Cada cosa a su tiempo. Si alguien tiene ideas adicionales, que me las envíe, que yo lo estudio todo. Todo lo que la gente me dice lo estudio. Pero creo que, en Vigo, podríamos hacer cosas de este estilo. No lo descarto en más sitios, pero quiero empezar por uno, por Teis.

—Después de un mes de lluvias, padres y madres vigueses echan en falta parques infantiles cubiertos. También creen que son necesarios para hacer frente al calor en verano. ¿Los habrá en Vigo?

—Tiene ventajas y tiene inconvenientes. Es bueno que los niños estén al aire libre, pero es cierto que, cuando llueve, llueve. No podemos cubrir todos los parques de Vigo, no es posible. Y si cubrimos uno o dos, van a estar atiborrados. Estoy dándole vueltas. ¿Recordáis que aquí hubo un proyecto de algo parecido, en la confluencia entre Vigo y Mos? Cobraba y fracasó. Porque un parque cubierto tiene un coste muy importante. No digo que no lo vaya a hacer, pero hay que estudiarlo y considerarlo. ¿Y qué es prioritario? Otros macroparques que hacen falta. Por ejemplo, el de Finca Matías.

—Citaba antes la estación de autobuses antigua. ¿En qué situación está?

—Nos la tendría que entregar la Xunta y no tiene la más mínima intención de hacerlo. De hecho, sacaron una norma: todo aquello que exceda de un número determinado de años se lo quedan ellos. ¿Qué van a conseguir? Que nunca nadie les ceda suelo. El Plan Xeral dice que tiene que ser dotacional, una zona de expansión: parques infantiles, parques de mayores, espacios para jóvenes de 16, 17, 18 años y algo eventualmente cubierto para actividad social. Eso es lo que nosotros tenemos diseñado. Pero esa zona debería ser municipal. Y la Xunta sacó que quiere hacer ahí un edificio. Por cierto, no lo va a hacer porque lo prohíbe el Plan. Y ese Plan lo aprobó la Xunta de Galicia.

—En Fitur, se reunió con representantes de compañías aéreas interesadas en Peinador. ¿En qué se concretarán esos contactos a corto plazo?

—Me van a enviar propuestas. Fueron reuniones ejecutivas. Aena me dijo los aeropuertos con demanda para Vigo: Londres, París y, sorprendentemente, Milán. También tráfico nacional: Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla y Baleares. Estos son nuestros objetivos. Yo le propuse a la Diputación y a la Xunta que paguemos a tercios. Por tanto, a aquellas aerolíneas que necesitan ayudas, que, a lo mejor, algunas no las necesitan, se les den a través de contratos publicitarios. Les dije: yo propongo a tercios. Un tercio Concello, un tercio Xunta, un tercio Diputación. La Diputación y la Xunta dijeron que no.

—Usted insiste en la ayuda a tercios. Si no se consigue, ¿el futuro de Peinador pinta negro?

—Le harán un ataque muy duro a este aeropuerto la Xunta y la Diputación. Muy duro. Y tendrán consecuencias políticas. Y lo saben. Por eso están atemorizados, porque creyeron que yo no iba a seguir el curso y lo sigo. Porque yo voy a defender esta ciudad con uñas y dientes. Y, entonces, serán ellos los responsables de que a Peinador no le vaya bien.

—¿Está el Concello dispuesto a financiar vuelos en solitario?

—No. Nosotros no vamos a pedirle a la gente de Vigo que sus impuestos se dediquen a pagar cosas que tienen que pagar la Diputación y la Xunta. Por cierto, Aena está contribuyendo mucho con los estudios y con tasas aeroportuarias bajísimas. Si las bajan más, muy bien, yo no me opongo a eso, pero, para nueva implantación, son muy bajas.

—¿Cuándo empezará a pagarse la tasa turística?

—Estamos llevando la ordenanza a su ritmo, tranquilamente, diseñándola, y funcionará en algún momento, pero no lo voy a adelantar ahora. Estamos trabajando.

—¿Este verano podría ser?

—No sé qué contestarle.

—La variante de Cerdedo tiene su calendario fijado hasta el verano de 2027. ¿Se realizará?

—En la primavera de 2027, tiene que salir a exposición pública. Por ahora, va en tiempo y plazo. Yo hago seguimiento y hacemos reuniones periódicas. Es la gran prioridad de esta ciudad: Vigo-Madrid directo por Cerdedo. Y si me dices tiempos, entre dos horas y media y tres. Eso tiene que ser un objetivo comúnmente compartido. Pero el PP de Vigo dice que no es una prioridad. El BNG de Vigo dice que no se haga. Y la Xunta de Galicia jamás lo menciona. Aznar y Rajoy nos quitaron el AVE directo.

—Sánchez ya lleva más tiempo que Rajoy y casi lo mismo que Aznar.

—Sánchez está cumpliendo lo que yo le dije. Hizo el estudio hidrogeológico, que dura tres años y medio. ¿Quién lo paró antes? Lo paró Rajoy: ya había declaración de impacto ambiental. Y yo le pedí a Sánchez que lo hiciera y se hizo. Y el CSIC hizo un informe y necesita un correlativo, y se está haciendo en este momento. Y ya estamos con ese proyecto para exposición pública en el trazado. Es que las tramitaciones ahora son impresionantemente complejas.

—Es público que no hay mucho ánimo dentro del ministerio con respecto a Cerdedo.

—Pero lo estamos forzando. Yo vi a gente de la política venir en el tren de alta velocidad desde Madrid, después de Fitur, y, en Ourense, los estaban esperando los coches oficiales. Para ellos, la estación de Vigo es Ourense. Para mí, no. Yo di la vuelta por Santiago.

—¿Cree que, si hay un cambio en el Gobierno central, esto se parará?

—Nos irá mal. Confío y deseo que no lo haya. Feijóo va a volver a parar todo lo que pueda. Feijóo quiso cerrar el aeropuerto de Vigo. Feijóo se opone a hacer la autovía en túnel a Porriño.

—La salida sur ha sumado, al menos, otros 15 meses de demora para el estudio informativo. ¿Sigue en tiempo y forma?

—Sí, porque lo marca Portugal. Esto no es un proyecto que haga España. Es que tenemos que contar con Portugal. Con todo el respeto a Portugal y el cariño, su prioridad es Oporto-Lisboa. Y lo entiendo. Tienen que conectar primero Oporto y Lisboa y su situación económica no les permite casi ni hacer eso. Después, vendrán hacia Vigo.

—El Vigo en inglés tiene un gran éxito. ¿Tiene pensado ampliar la beca?

—Exigimos un 7 [de nota]. Con el 7, van entre 1.000 y 1.100 estudiantes. Yo estoy considerando bajarlo a un 6. Alguna gente me dice que eso es un nivel de conocimiento de inglés bajo y que, por tanto, no se aprovecha la visita, pero yo no lo comparto. Yo creo que el ir allí te induce a estudiarlo, a ver para qué sirve y a conocer una cultura. Le estoy dando vueltas y lo más probable es que, más bien antes que tarde, baje la nota a 6. Y, a partir de ahí, tenemos que calcular cuántos pueden ser. No tenemos esa información. Calculemos que son 1.300, 1.400.

—Queda algo más de un año para las elecciones.

—Pues eso es una eternidad.

—Ya se nota tensión.

—No, tendrán tensión otros. Nosotros tenemos tensión para mejorar la ciudad desde el momento cero.

—Si hay elecciones hoy, ¿cuántos concejales sacaría?

—21.

—¿A costa de quién?

—Bajaría uno el BNG y bajaría uno el Partido Popular.

—¿El temporal político nacional no erosiona su proyecto?

—Es que yo soy marca Vigo. Mi marca es Vigo.

—Pero usted se implica en política nacional.

—Yo me implico mucho en todo aquello que sea bueno para Vigo. Y, si hay un Gobierno que hace todo lo que yo le pido para Vigo, ese Gobierno me gusta. Y Pedro Sánchez me dijo que sí a todo lo que le pedí. A todo. Vigo tiene un proyecto político distinto. Es irrepetible. Conseguir un nivel de voto en torno al 65% o 66% en un sistema proporcional es imposible en ciudades de 200.000, 300.000 o 400.000 habitantes, no hay un caso en Europa. En Vigo, lanzamos un proyecto de unidad. Y la ciudad sabe que las elecciones municipales son una cosa. Y ahí dicen: yo confío en Abel Caballero. Y, por tanto, ese proyecto de unidad respeta la discrepancia de sectores en otros ámbitos políticos: en la Xunta de Galicia, en Europa, en el Gobierno de España. Nosotros tenemos un nivel de apoyo en la ciudad que está sobre el 85%.

—¿No se plantea la jubilación?

—No, no. Voy a seguir. Me presento a las siguientes. Creo humildemente que vamos a mejorar sensiblemente el resultado, porque veo el apoyo. Y me volveré a presentar a las otras. Y después, Dios dirá.