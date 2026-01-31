Vigo convoca una tercera prueba para sacarse el carné de taxista y paliar la falta de conductores

En Vigo hay actualmente 553 licencias de taxi en activo, una cifra que se ha mantenido inamovible desde los años ochenta, es decir, hace ya cuatro décadas. Hay que tener en cuenta, no obstante, que los titulares de esas licencias necesitan a conductores a los que poder contratar durante determinadas horas para que ellos puedan descansar y poder, de esta forma, tener el vehículo la mayor parte del día en la calle para hacer traslados de pasajeros. Sin embargo, en Vigo hay actualmente una alarmante falta de chóferes para trabajar en los taxis y también para garantizar el relevo generacional para sustituir a los autopatronos que se van jubilando.

Es por ello que el Concello de Vigo ha trasladado a las asociaciones de taxistas de la ciudad que este año realizará una tercera convocatoria para obtener el permiso municipal que faculte para trabajar en un taxi. La previsión es que se celebre en el primer semestre del año, a la espera de que el gobierno local lance de forma oficial dicha convocatoria.

Hasta ahora, anualmente se celebraban dos exámenes al año para lograr el conocido como carné de taxista. Sin embargo, en las dos últimas pruebas que se realizaron, de los más de setenta que se presentaron, apenas aprobaron unos veinte, y de esos ni siquiera todos se han incorporado al mercado laboral. Es decir, no se ha satisfecho, en absoluto, la demanda de conductores que el sector necesita para garantizar ese relevo generacional y poder estar ofreciendo servicio la mayor parte del día en un momento además clave en que la competencia con los Uber es feroz.

El examen, todo teórico, consta de tres partes: conocimiento de la ordenanza municipal, ubicación de calles y puntos de interés en la ciudad de Vigo, e itinerarios a seguir entre dos ubicaciones del término municipal. Desde el sector esperan que se presenten la mayor cantidad de aspirantes posibles y trasladan que hoy en día Vigo vive una época de gran afluencia turística especialmente en verano y Navidad y el trabajo, a un conductor de taxi, nunca le va a faltar.

Hay taxistas que, al no tener choferes a los que poder contratar, llegan a trabajar más de trece horas diarias para facturar lo máximo posible a lo largo del día. Hay que tener en cuenta que, además, se ha eliminado el día semanal de descanso obligatorio al menos hasta el próximo año. El objetivo precisamente es intentar paliar los numerosos gastos que asumen actualmente los taxistas, especialmente derivados de las pólizas de seguro, por las que tienen que pagar en algunos casos más de 3.000 euros al año. Los asalariados tienen su propio convenio, en donde se les marca sus horarios y sus correspondientes descansos. Es decir, son los titulares de los taxis, los patronos, los que llevan a cabo esas jornadas maratonianas en el vehículo al tener que pagar por los seguros y también el sueldo del conductor, en caso de tener a alguno contratado.