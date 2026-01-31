Uber recoge pasajeros en una parada de taxis en las fiestas de San Blas

Las fiestas de San Blas, en Bembrive, han escenificado este sábado un nuevo episodio del conflicto entre vehículos Uber y taxistas. Y es que un vehículo VTC ha estado recogiendo pasajeros en la parada habilitada para los taxis en San Blas. Es más, los conductores denuncian que la Policía, que estaba presente en la zona, fue testigo de este hecho y no intervino en ningún momento.

Uber no tiene licencia para realizar viajes urbanos, es decir, dentro de la ciudad, pero sí interurbanos, entre Vigo y otros municipios. Se desconoce qué tipo de viajes están haciendo esta tarde en Bembrive, pero lo cierto es que no pueden en ningún caso coger pasajeros en una parada habilitada para taxis. Los VTC únicamente pueden operar a través de servicios contratados a través de su aplicación, en ningún caso pueden recoger a personas en la calle, algo que está reservado exclusivamente para los taxistas.