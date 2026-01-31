Uber recoge pasajeros en una parada de taxis en las fiestas de San Blas
Los taxistas denuncian que la Policía está presente y no interviene
Las fiestas de San Blas, en Bembrive, han escenificado este sábado un nuevo episodio del conflicto entre vehículos Uber y taxistas. Y es que un vehículo VTC ha estado recogiendo pasajeros en la parada habilitada para los taxis en San Blas. Es más, los conductores denuncian que la Policía, que estaba presente en la zona, fue testigo de este hecho y no intervino en ningún momento.
Uber no tiene licencia para realizar viajes urbanos, es decir, dentro de la ciudad, pero sí interurbanos, entre Vigo y otros municipios. Se desconoce qué tipo de viajes están haciendo esta tarde en Bembrive, pero lo cierto es que no pueden en ningún caso coger pasajeros en una parada habilitada para taxis. Los VTC únicamente pueden operar a través de servicios contratados a través de su aplicación, en ningún caso pueden recoger a personas en la calle, algo que está reservado exclusivamente para los taxistas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- Davila 27/01/2026
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay