Sparc coloca la primera piedra de la planta de chips e invierte 50 millones en maquinaria

La planta de chips fotónicos viguesa comienza a tomar forma. Dos excavadoras y una cuadrilla de trabajadores empezaron este viernes por la mañana los trabajos en el Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Valladares para levantar la foundry (fábrica de fundición) de Sparc. Un esperado pistoletazo de salida que contó con la presencia del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, para el acto de colocación de la primera piedra.

Durante su intervención, el madrileño se deshizo en elogios hacia un proyecto que «hará de Vigo una de las joyas de la corona de la revolución digital española» y que, de puertas para adentro, sigue dando pasos de gigante. Si el año pasado ya contaba con una veintena de ingenieros con la previsión de seguir creciendo, para este curso está prevista la formación de los primeros operarios que se encargarán de producir las obleas (de semiconductores). Para ello ha sido clave una gran inversión en maquinaria cifrada en 50 millones de euros.

La construcción de la fábrica la están llevando a cabo las empresas gallegas XAC y Abeconsa, que fueron las que se adjudicaron el año pasado la licitación lanzada por Zona Franca. Con una inversión de 8,16 millones de euros, la futura planta contará con más de 4.000 metros cuadrados construidos en cuatro plantas. Cuando esté lista en 2027, y tal como recordó el ministro, tendrá «capacidad para producir 1.500 obleas al año», con la intención de llegar a las 20.000. Fue el propio López el que, durante su intervención, desveló que Sparc ya ha iniciado el «diseño de la sala blanca», que «se han encargado las máquinas» y que ya se han desarrollado los primeros prototipos de chips, «lo que ha permitido negociar pedidos».

Según pudo saber este medio, la inversión realizada por Sparc para la compra de esta alta tecnología asciende a esos 50 millones, un paso decisivo tanto para acelerar el proceso de puesta en marcha de la planta de chips una vez esté finalizada la obra como para la formación de los operarios que trabajarán con estos sistemas. Sobre esto último, está prevista que las nuevas contrataciones aprendan lejos de Vigo, con los proveedores especializados.

Avances

En lo que respecta al acto ayer, López y el resto de las autoridades procedieron al entierro de una cápsula con un pendrive con el proyecto de la factoría, los planos y la prensa del día. «En julio del año pasado estuve aquí«, dijo el ministro en relación al anuncio de los 17,2 millones de euros en apoyos de la SETT (Sociedad Española para la Transformación Tecnológica) al proyecto, «y tan solo seis meses después, ponemos la primera piedra y plantamos una cápsula del tiempo».

El responsable de Transformación Digital y de la Función Pública quiso destacar que la iniciativa «hubiera sido imposible sin el empuje de Abel Caballero» y que Sparc supone «la concreción de una apuesta» de España por especializarse en los semiconductores fotónicos. «Este tipo de proyectos suponen el renacimiento industrial de todo el país», ensalzó.

«La empresa integra a España en la cadena de montaje europea de chips de última generación, un ámbito imprescindible para la soberanía estratégica nacional y comunitaria», añadió el ministro en una intervención que cerró con un mensaje en gallego: «mañá é hoxe».

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, señaló que Vigo ha tenido «pocos días tan importantes como el de hoy» y que Sparc «va a marcar el futuro de toda la comarca».

En este sentido, el regidor destacó el papel del ministro en el desarrollo de la iniciativa, «central y determinante» por el apoyo a través de la SETT, y el empuje realizado por el delegado de la Zona Franca de Vigo, David Regades, presente en el acto. «Cuando alguien cumple, es bueno reconocerlo», apuntó, además de avisar a Regades de la necesidad de «reservar espacio» en la ampliación del polígono para esta industria. Así, vaticinó que «en 20 años habrá Stellantis, Sparc y una industria en el ámbito de la defensa y drones importante» en la ciudad.

El responsable de la Zona Franca de Vigo, por su parte, calificó la jornada como «muy importante para la independencia tecnológica de Europa». Regades destacó que la nueva revolución industrial es la revolución tecnológica «y ahí Vigo está diciendo mucho no solo porque ya en estos momentos tenemos el doble de empleo tecnológico que la media de España, sino con proyectos como el que hoy estamos inaugurando, con mucho valor añadido».

Carmela Silva, como miembro de Zona Franca, dijo que con estas obras «se está construyendo una realidad» y que «Sparc está en marcha con inversión pública y privada». «Se trata de uno de los ámbitos más estratégicos, y se hace desde Vigo», enfatizó la primera teniente de alcalde y senadora.