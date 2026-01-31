San Blas envió unos rayos de sol y los vecinos lo agradecieron celebrando por todo lo alto

El año pasado tuvieron sol y 15 grados de temperatura por San Blas. Pero si este 2026 se caracteriza por algo, es precisamente por todo lo contario. Vigo lleva 57 días casi seguidos bajo la lluvia y, por el momento, no parece que la situación vaya a cambiar. Puede sonar cansino, pero eso no fulminó el espíritu de celebración esta jornada de sábado. Los vecinos de Bembrive están acostumbrados a darlo todo en una climatología adversa, pero aún así tuvieron suerte.

¿Concedería San Blas al ver tanto entusiasmo unos rayos de sol a la parroquia? O bien por obra y gracia del patrón de los dolores de garganta, o bien por una feliz coincidencia, desde media mañana hubo tregua de precipitaciones. Pudo divisarse el cielo azul entre unas nubes amenazantes, que se resistieron durante horas a volver a descargar.

A la hora del vermú ya había ambiente en las calles y, poco después, los 21 furanchos estaban a rebosar. El día grande es el martes, pero hoy y mañana la gente dispone de más tiempo. Entre las novedades de esta edición está la Sanblasiña, una cartilla con la que ir de bar en bar sellando y completando la ruta de locales familiares. Fue todo un éxito.

Entre los participantes había autóctonos, gente que vive allí todo el año, y una gran afluencia de vigueses de otras zonas de la ciudad. La romería se coronona como fiesta intergeneracional, todo el mundo es bienvenido. Aunque con cautela. Los vecinos son conscientes de que es una fiesta que se puso de moda en los últimos años y hay ocasiones en las que no cabe ni un alfiler. Advierten que la tradición debe preservarse, para no acabar pareciendo un macrobotellón.

Una fiesta única

«Nosotros solemos subir todos los años porque es una fiesta que junta furanchos con charangas. Lo primero es algo que hasta finales de primavera no se puede disfrutar», dice Andrea Camiño junto a sus amigos. «San Blas es una fiesta enxebre en Vigo y se disfruta mucho después de las Navidades, que son más elegantes y formales», añade.

En la misma línea, Javier Vázquez, señala que le gusta asistir porque se sale de lo habitual en un día de ocio: «Es un pequeño reducto en Vigo de las típicas celebraciones de pueblo, con gastronomía típica de Galicia y precios todavía accesibles. Manteniendo la esencia de lo tradicional y auténtico. Un rara avis en estos tiempos», dijo desde el furancho.

Después de comer, el ritmo no decayó. Muchos se quedaron por la zona esperando el inicio de las charangas a las 18.00 horas. Primero será el turno de la asociación cultural Traspés y después, de Son Das Tabernas a las 20.00 horas en el palco del Torreiro.

Así hasta la noche, pero sin perder de vista el día de mañana, cuando habrá pasacalles desde las 10.00 horas a cargo de Charamuscas y un concierto en la Praza do Mosteiro. También actuará la charanga Costamekrélos desde las 11.30 horas.