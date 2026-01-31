Regades llama a «cerrar filas» para que el municipalismo del PSOE impulse a Sánchez en 2027 y recuperar la Diputación

El PSdeG-PSOE de la provincia de Pontevedra busca convertir su músculo municipal en palanca electoral para el próximo ciclo político. El secretario xeral provincial, David Regades, reunió este viernes en Vigo a alcaldes, alcaldesas y tenientes de alcalde con un mensaje de unidad interna y un objetivo marcado: reforzar la figura de Pedro Sánchez de cara a 2027 y volver a ganar las municipales para recuperar la Diputación.

Según trasladó el propio partido, en el encuentro participaron también el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el subdelegado, Abel Losada, en una reunión en la que los socialistas exhibieron «orgullo» por los avances sociales vinculados a la acción del Ejecutivo. Losada sostuvo que «non hai un só fogar nesta provincia no que non se noten os efectos positivos acción de goberno estatal».

Regades defendió que España es hoy un factor de crecimiento y cohesión social en la Unión Europea, frente a etapas anteriores en las que, dijo, se miraba al país «como un problema». En esa línea, instó a los cargos municipales a explicar el balance del Gobierno progresista, citando la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reducción del paro, la actualización de las pensiones con el IPC, el aumento de las becas y la implantación del Ingreso Mínimo Vital. También aludió al proceso de regularización de inmigrantes, del que afirmó que «irrita aos racistas da dereita e a ultradereita».

En clave de confrontación política, el líder provincial cargó contra Alberto Núñez Feijóo y el PP, a los que describió como «erráticos, que dan bandazos, que un día votan unha cousa e ao seguinte a contraria», y denunció lo que calificó como «mentiras» sobre la vinculación de la regularización con el censo electoral. En su intervención, añadió que el PP es cada día «más indistinguible» de Vox.

Durante la reunión, los representantes municipales agradecieron la «interlocución fácil y constante» con la Administración del Estado y destacaron el papel de Blanco y Losada, a quienes definieron como «sempre accesibles e sempre colaboradores». El partido, añadió Regades, afronta las próximas municipales «a por todas» para mantener gobiernos locales y crecer donde existan opciones de cambio.

Regades cerró la cita con una lectura en clave provincial: «Se as Municipais fosen agora teriamos recuperado dous deputados e, por tanto, o Goberno da Deputación, pero queda moito partido». Y apeló a mantener el trabajo político de proximidad: «o proxecto socialista constrúese sempre de abaixo a arriba», insistió, «escoitando aos veciños e veciñas tódolos días e poñendo os seus intereses por diante de calquera outra consideración».