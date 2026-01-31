La pareja de cruceristas que se casó en el Cunqueiro: «Fue una experiencia maravillosa de unión de dos países»

Paul y Lorna llevaban 18 años juntos y él le había asegurado que cuando que se convirtieran en marido y mujer sería en un lugar asombroso. «No te vas a creer dónde te casarás», le garantizó este fontanero irlandés. El pasado miércoles 21 de enero, en la Unidad de Reanimación Cardíaca del Hospital Álvaro Cunqueiro, le cogió de la mano y le dijo: «Ahí lo tienes. Te prometí que sería un lugar increíble».

Paul O'Connor se recupera bien de la operación con la que el Servicio de Cirugía Cardíaca del Complejo Hospitalario de Vigo (Chuvi) le intervino el miércoles la enfermedad coronaria del tronco y tres vasos que padece. Sentado en la habitación, recordaba ayer cómo empezó a sentirse mal a los dos días de que el crucero en el que viajaba con su pareja saliera del puerto de Barcelona.

Un momento de la boda / Cedida

El doctor Daniel Molina, el cirujano cardíaco del Álvaro Cunqueiro que lo intervino, explica que las tres arterias principales que llevan sangre oxigenada al corazón tenían «unas estrecheces de grado severo» en el caso de Paul. Se trata de una enfermedad coronaria crónica, con años de evolución, por la que ya le habían colocado un stent.

Evacuación en su cumpleaños

Detalla que este tipo de patologías «no dan la cara» hasta que se enfrentan a «una situación estresante» en la que el corazón tiene que trabajar más, como una anemia o una infección. Como, por ejemplo, la neumonía que el médico del crucero le detectó el día 12, junto al problema cardíaco. Cuando, al día siguiente, sufrió una angina de pecho (dolor por reducción del flujo sanguíneo al corazón), decidieron evacuarlo al hospital del puerto más cercano, el de Vigo. Era el día de su 67 cumpleaños.

Primero lo llevaron a Vithas Vigo, donde lo estabilizaron y, mediante un cateterismo, vieron que padecía la enfermedad coronaria de tres vasos y tronco. «Estos pacientes no se pueden ir de alta porque es causa de muerte súbita», explica el doctor Molina. Así que lo trasladaron el día 21 al Álvaro Cunqueiro para poder ser intervenido por Cirugía Cardíaca, que realiza estas complejas operaciones para resolver este problema «casi a diario».

Ante este estado «delicado», Paul le pide matrimonio a Lorna. ¿Por qué? «Porque la quiero», responde y añade que decidió no esperar más para proporcionarle una mayor protección jurídica a su pareja , por si el desenlace no era el esperado.

La pareja con sus dos testigos. / Cedida

Gallegos «extremadamente amables»

Llamaron a la embajada y una amiga española que hicieron durante su estancia en el hospital de Vía Norte ayudó a Lorna a que le entendieran en los juzgados vigueses. «Ahora se siente como una organizadora de bodas», bromea Lorna. Era el 21 de enero, el mismo día en que trasladaron a Paul a Beade. Cuentan que el equipo médico les hizo una carta para entregar al juzgado de guardia, que ese día era el de Instrucción 8. Están sorprendidos de que, esa misma tarde, un letrado judicial se desplazara al hospital para casarlos. «La gente española fue extremadamente amable y solidaria», agradecen.

Como Benjamín, el «amable y servicial» taxista que llevó a Lorna de un lugar a otro. «Me hizo sentir muy segura y acompañada en un momento en el que estaba muy estresada», relata ella. Fue su testigo en la boda que se celebró en la REA.

La doctora Campaña, con el ramo de la novia, que le cayó. / Cedida

La otra fue la doctora Laura Campaña, médico residente de tercer año de Cirugía Cardíaca, que estaba de guardia ese día. Ella confiesa que se quedó «blanca» cuando él le dijo que se iba a casar. «No sé si le estoy entendiendo», le dijo. «Dentro de la gravedad, fue divertido, fue emocionante y me dio mucha ternura, porque los veías felices por casarse y con incertidumbre de qué va a pasar», narra.

Paul y Lorna, durante todo el relato, se deshacen en agradecimientos al «maravilloso» personal del Cunqueiro. «Desde la limpiadora a los jefes», destacan. «El hospital nos apoyó muchísimo a que esto pudiera pasar, fueron muy solidarios», señala él y añade ella: «Es muy tranquilizador saber que estás en buenas manos».

La celebración y la operación

La doctora Campaña les compró unos anillos ajustables en la tienda de la planta 0. Alguien puso música en un móvil. Contaban con un traductor para entender al letrado judicial. La emoción embargó a la pareja y el monitor indicó cómo le subía la tensión a Paul, pero sin mayores sobresaltos. La plantilla rescató una botella de cava 0,0 alcohol que había quedado de alguna celebración y todos brindaron. El ramo le cayó a la médico residente. «Fue bastante mágico», recuerda Lorna. «Fue una experiencia maravillosa de unión de dos países», aplauden.

un momento del enlace / Cedida

Otra gran cita llegó siete días después. Lo operó el doctor Molina junto al doctor Miguel Ángel Piñón y la anestesista Marián Varela. Paul asegura que entró a quirófano sin miedo porque el cirujano cardíaco le «hizo sentir muy seguro, muy tranquilo». «Me dio confianza». Empezaron a las 9.30 en quirófano y salieron a las 13.30, después de ponerle cuatro bypasses coronarios.

Por la tarde ya estaba despierto, extubado y muy estable, por lo que el jueves ya pasó a planta. Si sigue evolucionando así, es posible que le den el alta el lunes. «Con esta cirugía, el riesgo de infarto se reduce al mínimo». Lorna compara el trabajo de su hoy marido, fontanero, con el del cirujano cardíaco, fontanero de los vasos sanguíneos y el corazón. «Tienen conexión».

Paul se va de Vigo con nueva esposa y corazón reparado. No conocían la ciudad, pero prometen volver y él ya ha demostrado que cumple. Ahora están organizando su segunda boda. Esta vez «en el bosque, en la naturaleza», puede que de Irlanda o de Escocia, y con toda la familia. «Esta será una historia para contar durante años»