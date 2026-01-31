Ocho empresas testarán en el hospital Meixoeiro nuevas tecnologías frente a las demencias

Un ecosistema vivo en el que sanitarios, empresas y pacientes creen la sanidad del futuro. Y, en especial, que aborden el reto que supone el aumento de los casos de deterioro cognitivo y demencias derivado del envejecimiento de la población. Eso es lo que está llamado a ser el Living Lab de Vigo que, en las próximas semanas se pondrá en marcha en el Hospital Meixoeiro. Ya han sido seleccionados los ocho proyectos innovadores que lo estrenarán.

Con una iniciativa ya concluida en Ourense, el Servizo Galego de Saúde puso en marcha una Red de Living Labs de Salud en Galicia (LabSaúde) como bancos de pruebas para que entidades externas pudieran testar sus proyectos en un entorno hospitalario real. La de Vigo es la segunda experiencia y la única activa en la actualidad.

Un total de 16 entidades presentaron sus candidaturas a las 15 plazas disponibles para testar soluciones digitales en el hospital vigués, donde podrán colaborar con sus profesionales sanitarios y poner su tecnología a prueba con pacientes reales.

El comité de dirección de LabSáude, la semana pasada, seleccionó los ocho «más destacados por su grado de innovación, viabilidad, alineamiento con las estrategias de la Consellería de Sanidade e I+D+i, beneficio para usuarios del sistema o para el propio sistema y escalabilidad».

Los proyectos seleccionados han sido presentados por empresas del sector de la salud, la biomedicina y la innovación sanitaria. La mayoría son iniciativas relacionadas con el ámbito de especialización de este living lab (que se ha ubicado junto a la Unidad de Demencias y en el hospital del Chuvi donde ingresa el Servicio de Geriatría), el deterioro congnitivo y las demencias.

Como el sistema propuesto por Entrena y Salud para la detección precoz de la fragilidad en mayores; la herramientra para mejorar el diagnóstico de estos trastornos con biomarcadores en las neuroimágenes; o un asistente virtual que hace compañía al tiempo que estimula cognitivamente y está alerta de signos que puedan indicar deterioro. Pero también hay otras más transversales como el desarrollo de una plataforma para acercar analíticas complejas a los hogares.

El Living Lab de Vigo forma parte del proyecto Innov4Life, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y coordinado por la Universidad do Porto, en el que también participan el Sergas, ACIS, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias (Afaga) y la Universidad de Santiago de Compostela.

Livewell, de Dimensiona: El laboratorio en el salón de casa Llevar la capacidad diagnóstica de un laboratorio hospitalario al salón de los pacientes para romper la brecha sanitaria del rural, sobre todo, en territorios de poblaciones dispersas como la gallega. Ese es el objetivo de LiveWeel, dota al personal de enfermería de dispositivos portátiles de última generación capaces de realizar analíticas complejas (perfíl lípidico, glucosa y función renal) in situ con una sola gota de sangre. Los datos se envían a la nube donde IA analiza biomarcadores y alerta de riesgos potenciales, siempre con una conectividad futura. «No se trata de tecnología, se trata de equidad», destacan sus responsables, entre los que se encuentra Ramón Rama, CEO de Dimensiona, y Pablo Manso Parajo, director del proyecto. «Nuestro objetivo en el Living Lab de Vigo es validar no solo la tecnología, sino el modelo asistencial», explica y añade: «Vamos a demostrar que es posible reducir los tiempos de decisión médica de 24 horas a apenas 5 minutos, integrando dispositivos IoT con la potencia de la nube». El piloto, enmarcado en las estrategias de «hospital líquido», comienza en Vigo, pero subrayan que nace con vocación global. Ya han cerrado acuerdos de suministro con fabricante Líderes en Asia y disponen de «una hoja de ruta de expansión hacia Latinoamérica».

SIDF, de Entrena y salud: Detección precoz de la fragilidad La fragilidad en personas mayores es habitual e incrementa el riesgo de deterioro cognitivo, demencia, hospitalización y mortalidad. Intervenirla es clave, pero hoy no hay herramientas que permitan evaluar el riesgo analizando múltiples planos: cognitivo, nutricional y social para una detección precoz. Eso es lo que planea desarrollar Entrena y Salud: un Sistema Integral Digital para la Detección precoz de la Fragilidad. Esta plataforma digital emplea test ya validados para generar de forma automática índices de fragilidad y proporcionar recomendaciones personalizadas para la prevención y manejo del síndrome. Jorge Torres explica que la participación en el Living Lab les da la oportunidad de validar clínicamente el sistema en un entorno real del sistema sanitario gallego, obtener evidencia científica de su efectividad y utilidad clínica, así como demostrar su impacto. Esperan también establecer colaboraciones duraderas con sanitarios del Chuvi y preparar SIDF para su implementación a gran escala en el sistema sanitario.

Mind3D, de Beta Implants: 3D para planificar craneotomías Con alrededor de un tercio de los casos, el meningioma es el tumor cerebral primario más frecuente. Aunque suele ser benigno, puede producir deterioro cognitivo o demencia temprana. A pesar de ello, más de una cuarta parte no se operan por su complejidad anatómica. Mind3D integra simulación virtual e impresión 3D para planificar de forma precisa la craneotomía en meningiomas asociados a deterioro cognitivo, mejorando la seguridad quirúrgica y la experiencia del paciente. En la pontevedresa BETA Implants, de innovación en cirugía veterinaria, cuentan que hacen «todos los días planificaciones quirúrgicas de casos muy complejos (tumores cerebrales, osteosarcomas, deformaciones, fracturas, ortopedia, etc.) y el diseño de guías quirúrgicas impresas en 3D para hacer las cirugías más rápidas y precisas, con un volumen de más de 3000 proyectos al año». Explican que tienen «un sistema validado, un equipo de ingenieros biomédicos formados y un know-how preparado para dar el salto a humana». «La participación en el proyecto Living Lab es el primer paso para dar este gran salto, colaborando de manera cercana y colaborativa con los cirujanos podemos mejorar la calidad de vida de muchas personas», concluyen.

Optimag-Dem, de Qubiotech: Neuroimagen para diagnóstico temprano Aún hay muy pocos fármacos frente a la demencia y se centran en las fases más tempranas. De ahí la importancia de detectarlas precozmente con un diagnóstico preciso. Y, ahí, los biomarcadores en neuroimagen «son una herramienta de gran utilidad clínica por su carácter no invasivo y la posibilidad de identificar patrones que faciliten el diagnóstico diferencial en fases tempranas de la enfermedad», explican desde Qubiotech. Con Optimag-Dem plantean facilitar y estandarizar la incorporación de estos biomarcadores de TAC, RM o PET a los procesos de diagnóstico y seguimiento de la Unidad de Demencias. También quieren investigar el uso de modelos multiparamétricos (imagen y bioquímicos) para la identificación de trayectorias personalizadas en el desarrollo de la enfermedad, así como facilitar las actividades de investigación de la unidad mediante la construcción de cohortes que incorporen distintas variables clínicas. Qubiotech ha desarrollado Neurocloud, una herramienta para el análisis automático de neuroimagen estructural y funcional que ya se utiliza en hospitales de referencia en España y Portugal. «Nuestra participación en el Living Lab de Vigo es de sumo interés para conocer mejor como sacar el máximo provecho de la imagen médica en el ámbito de las demencias», destacan desde la empresa coruñesa y añaden que la Unidad de Demencias del Chuvi «es el lugar idóneo tanto por la capacitación de sus profesionales como por la amplia variedad de pruebas diagnósticas de las que disponen, que sin duda está entre las más completas de España».

D40 Pro- LLV, de ADOC: Domótica para dar asistencia Con D40 PRO, ADOC plantea un entorno domótico asistencial tanto para hogares como para centros sociosanitarios. El terminal es una tablet integrada en una base fija que permite la comunicación por vídeo, la teleasistencia y la monitorización, con conectividad independiente y alta autonomía. Cuentan desde esta empresa con base en Madrid que esta solución «actúa como un punto central de comunicación y coordinación sociosanitaria, integrando sensores IoT [dispositivos inteligentes que detectan y miden variables físicas como la temperatura o la humedad] que permiten el seguimiento de rutinas de actividad, la detección temprana de situaciones de riesgo y la automatización de alertas personalizadas». Explican que el proyecto tiene «como objetivo reforzar la autonomía y seguridad de las personas usuarias, mejorar la comunicación entre familiares, pacientes y profesionales, y evaluar su utilidad e impacto para su integración en programas de atención sociosanitaria». Participar en el Living Lab de Vigo les resulta «especialmente interesante» porque «ofrece un entorno sanitario real y controlado» que les permite validar sus soluciones tecnológicas directamente con usuarios finales y profesionales del sistema público de salud, «favoreciendo que la solución final tenga un impacto real en el sistema sanitario y social».

Serenia, de Serenia Solutions: Una voz que apoya y estimula a seniors Serenia nació en el seno del Centro de Investigación AtlanTTic en 2020 y ha evolucionado ahora a una spin off participada por la UVigo. Busca dar respuesta a la falta de soluciones digitales accesibles para acompañar a las personas mayores en su día a día y que, a la vez, permitan detectar de forma temprana y no intrusiva posibles cambios cognitivos y emocionales. En el Living Lab quieren validar a esta asistente virtual inteligente, con el que quieren ayudar a reducir la sensación de soledad, fomente la autonomía y favorezca el envejecimiento activo. Emplea tecnologías de IA y machine learning para mantener conversaciones naturales y monitorizar cambios en emociones, lenguaje y patrones de uso. Quieren probarla en personas mayores sin y con deterioro cognitivo leve, demencias en fases iniciales o trastornos emocionales como depresión o ansiedad, así como en cuidadores familiares y profesionales. En el Living Lab pretenden validar su usabilidad y aceptación y optimizarla con la colaboración y el feedback de usuarios y profesionales. El Meixoeiro les ofrece «un entorno profesional controlado, donde es posible conocer el diagnóstico clínico y perfil cognitivo-emocional de los participantes, permitiendo obtener resultados más precisos y contrastables». Un «entorno idóneo de co-creación».

InmeRsiVa, de Insati Innovation: Realidad inmersiva para estimular El envejecimiento de la población lleva aparejado un aumento de la prevalencia de los deterioros neurocognitivos y las demencias. Apenas hay medicamentos y las terapias no farmacológicas son, muchas veces, poco motivadoras o de difícil acceso. Con InmeRsiVa, Insati propone usar la realidad inmersiva para estimular a los pacientes con trastornos neurocognitivos leves o moderados. Quieren comprobar su impacto y analizar la satisfacción de los usuarios y profesionales con ella. Parte de un ensayo clínico previo desarrollado con CIAG Afaga, el año pasado, que cuenta con el aval del Comité de Ética de la Investigación del Sergas en Vigo, Pontevedra y Ourense. Destacan que han contado con la colaboración de "múltiples profesionales de la salud", como psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, técnicos de actividades deportivas o gerontólogos. Ahora le quieren dar continuidad en un entorno hospitalario con usuarios y neurólogos.