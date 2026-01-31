Exiliada, enfermera, telefonista y dueña del primer gimnasio femenino de Vigo: así es la centenaria que hoy cumple años

En 1922, España estaba a punto de entrar en la dictadura de Primo de Rivera. El país estaba económicamente atrasado y tensionado por la Guerra del Rif, una monarquía débil y una división por clases muy marcada. Eso sí, artísticamente cumplía con la vanguardia, haciendo gala de un modernismo tardío y los primeros ápices de lo que después fue la Generación del 27. En el mundo pasaban otras cosas: fue el año en el que se aprobó la creación de la Unión Soviética, ascendió Mussolini, se inyectó por primera vez insulina a un humano o se publicó el Ulises de James Joyce.

Suena lejano, pero testigo (más o menos) de todo ello fue una mujer que hoy reside en Vigo. Es Mª del Carmen Retamal, una centenaria que está de cumpleaños. Este 31 de enero alcanzó los 104, no sin antes vivir una vida llena de emociones fuertes. Nació en Madrid el año de las efemérides antes citadas y como su familia era del bando republicano, cuando llegó la Guerra Civil tuvo que trasladarse a Francia.

Años más tarde pudo regresar a la capital y trabajó como enfermera. También se saco plaza por oposición en Telefónica, donde además conoció a su marido. Al casarse vino a vivir a la ciudad olívica, donde estudió para ser masajista, pero como excusa para emprender un negocio. Así, al terminar abrió el primer gimnasio de la ciudad en el que podían entrar mujeres. Fue pionera. Se llamaba Escuela Vigo y estaba en la calle Romil. Eran los años 70 y hasta entonces solo ellos podían ir a entrenar a estos espacios.

Más tarde tuvo otro en Tomás Alonso en el que ya compartían espacio ambos sexos. Se dedicó a estos negocios hasta su jubilación.

Como ahora Mª del Carmen vive en la residencia Doral, en Mos, celebró allí su cumpleaños por todo lo alto. Una banda de auténticos mariachis se acercó para dar un concierto privado. Y es que la protagonista asegura que para llegar a su edad la clave es «tratar de enfadarse lo mínimo y cantar todos los días». La música no puede faltar, en este caso mexicana, pero si se le pide también se arranca por zarzuelas.

Además asistieron otros compañeros del centro y la familia que tiene tanto en Vigo como en Madrid. Cantar, cantaron. Y más que seguirán haciéndolo: Mª del Carmen dice que aún tiene mucho que celebrar.