Los inspectores supervisarán en colegios la inclusión y el rendimiento del alumno

El cláustro, los profesores de un colegio, supervisan el trabajo de un alumno, pero ¿quién supervisa al docente? ¿quién procura que la dirección de un centro se esté llevando correctamente? Detrás de esta función están los inspectores de Educación, dependientes de la Consellería, cuyas líneas estratégicas de actuación acaban de ser definidas en el Plan xeral da Inspección Educativa para el presente curso.

En él se le da especial prioridad al alumnado con necesidades educativas especiales o de apoyo educativo. Los inspectores, en el caso de Vigo un total de 13 profesioanles según la página web de la Xunta de Galicia, deberán vigilar o asegurarse de que los centros eductaivos públicos cumplan con la atención a la diversidad y que los estudiantes cuenten con los recursos necesarios para poder garantizar su inclusión en aulas ordinarias.

La digitalización es el segundo concepto clave entre las funciones de los inspectores, tanto en cuanto su trabajo como la organización de los centro. El propio Gobierno gallego evaluó a comienzo de curso un conjunto de acciones para la simplificación de las tareas burocráticas en los centros educativos que supone un ahorro de más de 120.000 horas de trabajo administrativo por curso en el conjunto del sistema y unos 600 pasos en los procedimientos. El objetivo: automatizar trámites y evitar papeleos, una queja del profesorado; a mayores gracias a una app los sustitutos ya no están pendientes de llamadas

Su formación también es otro aspecto clave en este plan, especialmente aprovecharse de los «proyectos europeos». Tal y como se recoge en este Plan, los inspectores deberán realizar un plan de formación actualizado y permanente «atendendo no seu deseño ás necesidades de formación das catro provincias galegas». Preguntado a la Consellería de Educación por estas necesidades específicas de lo provincia de Pontevedra, desde el organismo autonómico informa, incongruentemente, que el Plan «non ten un carácter territorializado».

Con todo, y según se desgrana de la publicación en el DOG, las funciones inspectoras de estos profesionales en el centro que tienen asignado variarán entre la atención a la diversidad así como al rendimiento escolar de los alumnos, ya que «supervisarán» las evaluaciones de diagóstico (examen enfocado en competencias clave como lingüísticas, matemáticas, científicas). Sobre los resueltos de estas evaluaciones, los inspectores deberán contibuir con planes de mejora para el centro y su estudiantado.

A mayores, deberán ayudar a la elaboracion de los horarios docentes, evaluar la función de los directores, supervisar a los funcionarios o profesores en prácticas, controlar la escolarización en unidades de educación especial, revisar el uso de la aplicación PROENS ( la nueva plataforma informática de uso obligatorio para la entrega de Programaciones Didácticas) y ratificar el uso de las herramientas digitales para la «simplifación adminsitrativa».