Finaliza la recolocación de la carga del buque luso refugiado en Vigo que perdió numerosos contenedores

El Puerto de Vigo terminó las maniobras tras una tregua meteorológica

El 'María Francisca' sufrió un episodio de fuerte oleaje en Portugal y perdió varios depósitos con granito, cacao y aceite de palma

Así llegó a Vigo el buque «María Francisca» con los contenedores desplazados en su cubierta,

Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje /

A. O. | V. C. | E. M.

El Puerto de Vigo terminó este sábado de recolocar los contenedores del barco portugués 'María Francisca', que, en aguas de Portugal, sufrió el pasado 14 de enero un corrimiento de carga debido a un fuerte oleaje. Algunos depósitos cayeron al mar y otros quedaron descolocados sobre el buque.

Después de una «organización minuciosa» -según la propia institución portuaria- y gracias a una tregua en medio del tren de borrascas, se logró finalizar las maniobras. Los depósitos no supusieron ningún riesgo para el medio ambiente, a raíz de los defendido por el propio Puerto.

El buque tenía previsto trabajar en los puertos de Vigo y Leixões cuando se vio sorprendido por un fuerte temporal mientras navegaba al sur de la localidad portuguesa de Aveiro. El fuerte oleaje le provocó un corrimiento de parte de su carga, compuesta principalmente por contenedores con granito, cacao y aceite de palma.

Con bandera de Portugal, el 'María Francisca' es un buque que combina el transporte de contenedores con el de carga general, de ahí las grúas que luce en su cubierta. Su eslora alcanza los 300 metros y su manga 28, y fue construido en 2004.

