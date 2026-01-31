El conflicto entre taxis y Uber en Vigo entra ya en fase judicial

El conflicto abierto entre el sector del taxi y los Uber entra en una nueva fase. En una reunión reciente mantenida la asociación Élite Taxi y el Concello de Vigo, representantes municipales trasladaron que han empezado a llevar a varios conductores de VTC en Vigo al contencioso. El motivo es que, tras agotar la vía administrativa llegando a poner a algunos de ellos incluso tres multas por realizar transporte de pasajeros por la ciudad pese a que no cuentan con el necesario permiso municipal y visto que los VTC reincidentes continúan operando, la judicialización busca poder inmovilizar los vehículos y, además, retirarles la licencia para realizar cualquier tipo de trayectos.

El sector del taxi celebra el compromiso del Ayuntamiento. «Somos la única ciudad de Galicia que cuenta con el apoyo de la administración local», asegura el vicepresidente de Élite Taxi, Carlos Gutiérrez. Hay que tener en cuenta que hay casos de multas de más de 2.000 euros, pero que acaban recurridas ante los tribunales por los VTC eternizando el proceso administrativo. Los taxistas esperan que con los recursos que se están presentando ante el contencioso para que intervenga un juez se consiga una solución a este conflicto. «Es una cuestión lógica. Solo pedimos que se cumpla la ley y que se les exija a los Uber las mismas condiciones que a nosotros. Además, no puede ser que paguen la multa y vuelvan a la carretera como si nada», añade Gutiérrez.

El sector del taxi de Vigo insiste en que Uber solo tiene licencia para realizar trayectos interurbanos, es decir, entre distintos municipios. Pese a eso, denuncian, «el 90% de los viajes que hacen son urbanos, dentro de Vigo». Los taxistas denuncian además que incluso hay VTC que utilizan los carriles destinados únicamente a los taxis. No solo eso, sino que también «merodean» por sus paradas, especialmente en puntos estratégicos como el aeropuerto de Peinador y las estaciones de tren y bus, para captar pasajeros. Es decir, no realizan servicios únicamente contratados a través de su aplicación, sino que también recogen a viajeros en la calle, algo que según la normativa vigente solo pueden hacer los taxistas.

Los taxistas vigueses, además, niegan que treinta de ellos hayan contactado con Uber para la posibilidad de operar también a través de su plataforma y que la multinacional cifraba en treinta. Es más, el presidente de Élite Taxi, Daniel Matías, denuncia que fue directamente Uber quien contactó con algunos conductores de Vigo. «Casualmente, dan el dato de 30, el mismo que ofrecieron en otras ciudades como Santiago o A Coruña. El sector está muy unido», afirma.

Para operar a través de la plataforma de Uber, los taxistas podrían hacerlo a cambio de una comisión del 12% por cada trayecto. La oferta, además, incluiría trescientos euros adicionales por completar 25 viajes de Uber en sus primeros sesenta días en la aplicación, y otros trescientos a cada taxista que recomiende a un compañero sumarse a la aplicación, que se reciben cuando dicho compañero complete sus primeros 25 viajes. Es decir, se le han ofrecido una serie de incentivos a los taxistas para convencerlos de trabajar con Uber. Es más, la multinacional calcula que los que se sumen a ellos conseguirán el doble de ingresos que si operan solo por su cuenta con servicios en las paradas de taxi o de mano alzada.