Vigo es un 'circo': un espectáculo con payasos y zancudos en Príncipe inaugura VigoCultura 2026
La compañía Troula, con zancudos y payasos, fue la encargada de estrenar la cita tras una primera cancelación por el mal tiempo
A pesar de las intensas borrascas que están azotando a toda a comunidad, VigoCultura 2026 pudo arrancar por fin tras una primera cancelación.
El mayor programa cultural del Concello de Vigo está de vuelta de la mano de 'O mundo do circo', un espectáculo itinerante de circo de calle de la compañía Troula con zancudos, malabares, monociclo, payasos y música en directo que recorrió Príncipe interactuando constantemente con el público.
Al acto tampoco faltó el alcalde Abel Caballero y varios ediles de la corporación local. Hoy será el turno de 'Los Yugoslavos', una obra de teatro para adultos en la que dos hombres intercambian palabras y dos mujeres intercambian mapas, mientras el título evoca un país que ya no existe y la fuerza, o el riesgo, de lo que las palabras hacen con nosotros. El espectáculo arranca a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal.
