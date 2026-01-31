Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marinero gallego muertoSe marcha Bryan ZaragozaCruceristas se casan en el CunqueiroRed 'narcolanchas' GaliciaMuere Francisco García (BNG)San Blas
instagramlinkedin

Vigo es un 'circo': un espectáculo con payasos y zancudos en Príncipe inaugura VigoCultura 2026

La compañía Troula, con zancudos y payasos, fue la encargada de estrenar la cita tras una primera cancelación por el mal tiempo

La calle es un 'circo': arranca con éxito (y ya sin lluvia) VigoCultura 2026.

La calle es un 'circo': arranca con éxito (y ya sin lluvia) VigoCultura 2026.

Marta G. Brea / Edgar Melchor

R. V.

A pesar de las intensas borrascas que están azotando a toda a comunidad, VigoCultura 2026 pudo arrancar por fin tras una primera cancelación.

El mayor programa cultural del Concello de Vigo está de vuelta de la mano de 'O mundo do circo', un espectáculo itinerante de circo de calle de la compañía Troula con zancudos, malabares, monociclo, payasos y música en directo que recorrió Príncipe interactuando constantemente con el público.

Noticias relacionadas

Las imágenes de la cita.

Las imágenes de la cita.

Ver galería

Un circo en la calle Príncipe inaugura el VigoCultura 2026 /

Al acto tampoco faltó el alcalde Abel Caballero y varios ediles de la corporación local. Hoy será el turno de 'Los Yugoslavos', una obra de teatro para adultos en la que dos hombres intercambian palabras y dos mujeres intercambian mapas, mientras el título evoca un país que ya no existe y la fuerza, o el riesgo, de lo que las palabras hacen con nosotros. El espectáculo arranca a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
  2. El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
  3. La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
  4. Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
  5. Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
  6. Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
  7. Davila 27/01/2026
  8. Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay

Vigo es un 'circo': un espectáculo con payasos y zancudos en Príncipe inaugura VigoCultura 2026

Vigo es un 'circo': un espectáculo con payasos y zancudos en Príncipe inaugura VigoCultura 2026

Finaliza la recolocación de la carga del buque luso refugiado en Vigo que perdió numerosos contenedores

Los inspectores supervisarán en colegios la inclusión y el rendimiento del alumno

Los inspectores supervisarán en colegios la inclusión y el rendimiento del alumno

Exiliada, enfermera, telefonista y dueña del primer gimnasio femenino de Vigo: así es la centenaria que hoy cumple años

Exiliada, enfermera, telefonista y dueña del primer gimnasio femenino de Vigo: así es la centenaria que hoy cumple años

Uber recoge pasajeros en una parada de taxis en las fiestas de San Blas

Uber recoge pasajeros en una parada de taxis en las fiestas de San Blas

La pareja de cruceristas que se casó en el Cunqueiro: «Fue una experiencia maravillosa de unión de dos países»

La pareja de cruceristas que se casó en el Cunqueiro: «Fue una experiencia maravillosa de unión de dos países»

San Blas envió unos rayos de sol y los vecinos lo agradecieron celebrando por todo lo alto

San Blas envió unos rayos de sol y los vecinos lo agradecieron celebrando por todo lo alto

Vigo convoca una tercera prueba para sacarse el carné de taxista y paliar la falta de conductores

Vigo convoca una tercera prueba para sacarse el carné de taxista y paliar la falta de conductores
Tracking Pixel Contents