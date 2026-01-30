La Xunta aclara que la protección de las naves de Alfageme no frena la construcción de viviendas

La Xunta de Galicia anunció hoy que las medidas de protección patrimonial propuestas para el ámbito de Beiramar-Alfageme, en Vigo, no afectan al desarrollo residencial previsto en la zona. Así lo recoge el informe sectorial emitido por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude en el marco del Plan Urbanístico Especial de Reforma Interior (PERI).

El documento plantea una serie de acciones correctoras destinadas a salvaguardar las naves históricas existentes en este espacio, catalogadas como patrimonio industrial gallego, pero aclara que estas actuaciones no impiden ni condicionan la construcción de viviendas contemplada en el planeamiento.

Según señala la Xunta, la intervención de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural responde a la relevancia de estas naves para la configuración de la paisaxe cultural e industrial de la ciudad, un valor que ya reconoce el propio Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo. Por este motivo, y en el marco de la evaluación ambiental estratégica exigida para este tipo de proyectos, fue necesario emitir un informe sectorial específico.

La Consellería de Cultura destaca que se trata de un informe de carácter técnico que da continuidad al procedimiento administrativo. Las medidas propuestas se limitan a los usos terciarios del plan, vinculados a espacios de uso común que suelen ser cedidos al Ayuntamiento, y no afectan al ámbito residencial.

El objetivo, añade el departamento autonómico, es garantizar la adecuada protección de elementos históricos sin comprometer el desarrollo urbanístico previsto. Las recomendaciones deberán ser incorporadas en las siguientes fases de tramitación del PERI para asegurar la convivencia entre la nueva edificación y la conservación del patrimonio industrial de Vigo.