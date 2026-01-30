Vigo acoge el fenómeno de los «mercadillos» en casas: se vende todo y a bajo coste

Vajillas de todo tipo, muebles, ropa, lámparas... todo aquello que un día conformó parte del día a día de una familia hoy se vende a precios rebajados. Es la moda de los mercadillos en casa, en la que el propio piso se convierte en «la tienda». Los propietarios deciden deshacerse de todas sus cosas por diferentes motivaciones y, en lugar de abandonarlas o donarlas, las ponen a la venta a través de una empresa, Home Market.

Aunque este negocio ya lleva tiempo proliferando en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, en Vigo también hay posibilidades de asistir a estos puntos de venta. Comenzaron a funcionar en 2025 y contactaron con alrededor de una decena de propietarios que se prestaron a vender. Precisamente hoy abrieron las puertas de una casa que se podrá visitar hasta el domingo. Está en el número 80 de la calle Venezuela y en ella se pueden encontrar grandes tesoros de este siglo y el pasado. Por ejemplo, desde la propia organización destacaron numerosos juegos de té, muy coloridos y variados. También hay elementos decorativos de Sargadelos, otros con motivo religioso, figuras de porcelana, muñecas y lámparas antiguas y modernas.

Los descuentos parten del 30% sobre el precio original, pero pueden llegar a costar la mitad de lo que lo hicieron en su día.

Aunque existen puntos limpios y llevamos años comprando y vendiendo a través de plataformas como Wallapop, este sistema facilita deshacerse rápidamente y sin costes adicionales de numerosos enseres. Además, fomenta una «economía circular», en la que los objetos pueden cobrar una segunda vida.