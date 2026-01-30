Una tudense que triunfa en el Olimpo de las sinfónicas y un «grito ahogado» tocado por 50 músicos

«Empieza con un estallido de la orquesta, donde hay una resonancia y sonidos muy reconocibles como uno agudo, sibilante, como un alo, como un espectro». Se escucha también un sonido grave, «muy dramático», como de aullido de «desesperación, de 'Estoy atrapado aquí, amordazado y no me dejas decir lo que quiero'». Los clarinetes y, luego, las violas y los violoncellos inician un murmullo de voces que cuchichean. Así es el alarido ahogado que, como «una huella latente», articula toda la obra que el compositor alicantino Voro García ha escrito para la Real Filharmonía de Galicia (RFG) y que hoy, a las 20 horas, la orquesta interpretará en el Teatro Afundación de Vigo, bajo la batuta de Baldur Brönninmann.

La pieza es una de las 16 «cometas» u obras sinfónicas cortas que la RFG ha encargado a otros tantos compositores para celebrar su trigésimo aniversario. García la ha bautizado como «Muffled cry», porque el término en inglés abarca todas las acepciones que buscaba: ahogado, pero por silenciado, amordazado.

«El sonido lo trato desde un punto de vista metafórico y hablo de objeto sonoro por el ADN, por sus particularidades sonoras», explicaba ayer Voro García, a la salida del ensayo general previo al estreno absoluto de la obra, ayer, en Santiago y hoy, en Vigo. Cuenta que esta pieza es «una escena» que «se refiere a acontecimientos que, lamentablemente han ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, situaciones cíclicas que se repiten cada vez con unos ciclos de tiempo más cortos».

García Voro, durante los ensayos de la Real Filharmonía de Galicia. / RFG

Habla de «tragedias recientes» en la mente de todos, como el sufrimiento de los ucranianos o del pueblo palestino. Y de otras más antiguas, poco conocidas o silenciadas, como el bombardeo de 1938 sobre el Mercado Central de Alicante. «Podría poner miles de ejemplos», lamenta.Y se refiere también al «ruido» en medios de comunicación y el de una sociedad «cada vez más polarizada».

El también profesor de composición en el Conservatorio de música de Valencia quiere que «este viaje sonoro» pueda «ayudar de una forma u otra» a cada persona que lo escuche desde la butaca. «Que le llegue, incluso desde un punto de vista del rechazo, pero que no se muestre indiferente», aspira el que fue director de a asociación Ensemble Espai Sonor y del festival la Mostra Sonora, de su Sueca natal.

Mano a mano con los músicos

En su cabeza sonaba muy parecido a lo que esta semana ha escuchado de los músicos de la RFG. Su director, Brönninmann, le invitó a participar «desde un primer momento» en los ensayos, en un «diálogo» en el que trato de trasladarles cuál era su punto de partida. Explica que, en general, los músicos de las orquestas sinfónicas trabajan para lograr ese «sonido redondo» que les requiere su repertorio más habitual, el clásico. Él les ha pedido en esta obra algo diferente, que no haya «una claridad en el sonido», que tenga "un punto de aliento, de aire". Y ha querido que entiendan que no es «decorativo» ni «arbitrario».

Se siente «eternamente agradecido» a la RFG por la «oportunidad» de colaborar con ellos y mostrar su trabajo. Aplaude la «programación esférica» con la que cree que la orquesta está tratando de llegar a un público general y familiar, sin descuidar a sus abonados. «Es importantísimo en una institución pública», opina.

Raquel Areal

Además del grito de Voro García, la otra gran protagonista de la noche será Raquel Areal (Tui, 1999), que se convirtió el año pasado en la primera gallega en ingresar en la Filharmónica de Berlín, una de las orquestas más importantes el planeta. «¿Cómo no iba a ganar la plaza si tiene un sonido bellísimo y una musicalidad increíble con solo 26 o 27 años? Da gusto ver la calidad de jóvenes así», alaba el compositor alicantino tras escucharla por primera vez en persona, estos días, en los ensayos.

«É unha enorme honra e tamén unha gran responsabilidade», responde por escrito la música tudense, sobre el hito de ser la primera en clavar la bandera gallega en la orquesta germana. «Síntome moi agradecida polo camiño percorrido e, ao mesmo tempo, con moitas ganas de representar o talento galego nun contexto internacional tan esixente», añade.

Cuenta que este primer año «está sendo unha experiencia moi intensa e formativa». «Aprendo cada día, rodeada de músicos extraordinarios, e síntome moi afortunada de poder crecer nun ambiente artístico tan inspirador», asegura.

«Ao lonxe»

Regresar a los escenarios gallegos es «moi especial» para ella. «É volver ás orixes, ao lugar onde comecei, e faino todo máis emocionante e significativo», agrega.

Tocará el «Concierto para violín nº 2 de Serguéi Prokófiev», una obra a la que le tiene «moito cariño». «Ten unha mestura de lirismo e carácter moi particular, e interprétala coa Real Filharmonía de Galicia fai que esta ocasión sexa aínda máis especial para min», concluye.

El programa de la noche se completa con la «Sinfonía nº2» de Jean Sibelius.