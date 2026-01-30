El TSXG confirma la condena de 5 años de prisión para un abuelo que abusó sexualmente de su nieta menor de edad en Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado los recursos de apelación de acusación y defensa en el caso del abuelo condenado a 5 años de cárcel por abusar sexualmente de su nieta en Vigo, y ha confirmado dicha condena.

Los hechos ocurrieron en el verano de 2022, cuando la víctima estaba residiendo en casa de sus abuelos. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra consideró probado que el acusado, aprovechando la relación de parentesco, realizó tocamientos a la niña (de 9 años en ese momento) en su zona íntima, la besó en la boca y la obligó a tocarle el pene.

Por estos hechos, fue condenado a 5 años y 15 días de cárcel, medida de libertad vigilada durante 8 años, inhabilitación para ejercer oficio o actividad que implique contacto con menores durante 8 años y prohibición de acercarse o comunicarse con su nieta durante 12 años. El tribunal provincial también le impuso el pago de 10.000 euros de indemnización a la víctima.

Esa sentencia fue recurrida por el acusado, que alegaba error en la valoración de la prueba e indefensión; la madre de la niña recurrió también, porque pretendía que se considerase probado que el procesado había introducido sus dedos en la vagina de la menor y pedía una pena de cárcel y una indemnización más elevada.

El TSXG ha desestimado las pretensiones de ambas partes y ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial.