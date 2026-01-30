La terapia acuática se abre paso en la neurorrehabilitación infantil en Vigo

La terapia acuática se incorpora como una nueva herramienta de apoyo a la neurorrehabilitación infantil en el sur de la provincia de Pontevedra gracias al acuerdo de colaboración firmado entre Amencer-ASPACE y la Fundación ADCAI. La iniciativa permitirá que niños y niñas con discapacidad accedan a este tipo de tratamiento en el centro de rehabilitación externa de Amencer-ASPACE en Vigo, ampliando así la cartera de recursos terapéuticos especializados disponibles para las familias.

El programa está dirigido a menores de 15 años que puedan beneficiarse de esta intervención complementaria y que cumplan los criterios establecidos por ambas entidades. El objetivo es favorecer el desarrollo físico, funcional y emocional de los participantes a través de un entorno terapéutico adaptado, aprovechando las ventajas que ofrece el medio acuático para facilitar el movimiento y mejorar la movilidad y el control postural.

El plazo de solicitud permanecerá abierto del 2 al 12 de febrero, periodo durante el cual las familias interesadas deberán presentar la documentación requerida para optar a las plazas disponibles. Las solicitudes se tramitarán a través del correo electrónico nrodriguez@amencer-aspace.org, mientras que los requisitos de participación y el formulario de inscripción pueden consultarse en la documentación habilitada por las entidades promotoras.

La selección de los menores beneficiarios se realizará mediante un proceso de valoración individualizada que tendrá en cuenta, entre otros factores, la situación sociofamiliar, las necesidades terapéuticas, la recomendación médica para la realización de terapia acuática y el grado de adecuación del perfil del menor a los objetivos del programa. También se considerará el compromiso previo con los servicios de la entidad.

Equipo profesional

Las sesiones se desarrollarán íntegramente en las instalaciones de Amencer-ASPACE en Vigo y estarán dirigidas por un equipo profesional especializado. Cada participante contará con una evaluación inicial y otra final, lo que permitirá analizar de forma personalizada su evolución y el grado de consecución de los objetivos terapéuticos fijados.

Además de los beneficios físicos, la terapia acuática ofrece un componente lúdico y social que favorece el bienestar general de los menores y fomenta la participación activa de las familias en el proceso de rehabilitación.

Con este acuerdo, Amencer-ASPACE y la Fundación ADCAI refuerzan su compromiso con la mejora de la calidad de vida de la infancia con discapacidad, apostando por una atención integral, inclusiva y personalizada mediante recursos terapéuticos especializados.