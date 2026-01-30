El temporal deja en Vigo cristales en la calle, contenedores desplazados y muros caídos

El mal tiempo se ha quedado a vivir en Galicia. Tras sufrir la pasada semana la primera alerta roja en casi 10 años por lluvias intensas, este viernes se activó de nuevo, aunque en esta ocasión debido a una borrasca —una más— que ha traído consigo un fuerte oleaje en la práctica totalidad de la costa gallega, además de precipitaciones y fuertes vientos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para mañana esta máxima advertencia por olas de 8-9 metros y rachas de hasta 74 kilómetros por hora. Estas inclemencias se notaron, sobre todo, en Vigo, ciudad que más emergencias registró, un total de 19 de las 254 totales hasta las 18.00 horas, a raíz de los datos del 112. Se prevé que el domingo se relaje la situación en toda la comunidad, aunque se necesitará el paragüas hasta nuevo aviso.

Dos de los sucesos más destacados en la urbe olívica ocurrieron sobre las 17.00 h de hoy, coincidiendo precisamente con una potente ráfaga de viento y lluvia.

Primeramente, saltaron cristales desde La Panificadora hasta la calle Falperra que dañaron varios coches —sin heridos—. Hasta el lugar acudieron los Bomberos de Vigo y la Policía Local —cuya sede se encuentra muy próxima—, aunque la incidencia se resolvió rápidamente, según han informado a FARO fuentes oficiales.

Aproximadamente a la misma hora, se produjo la caída de una cerca de hormigón y hierro sobre la acera y la carretera de la calle Manuel Lago Lago, perpendicular a Camposancos, a la altura de Coruxo. Tampoco hubo que lamentar heridos. Se desplazaron igualmente tanto los agentes municipales como los Bomberos.

Asimismo, durante la jornada, se trasladaron múltiples avisos sobre contenedores desplazados, como uno que inhabilitó por completo durante un tiempo un carril de la rúa Ángel de Lema y Marina, concretamente en dirección a Vigo.

Para este fin de semana, la Aemet vaticina temperaturas mínimas de 10-12 grados y máximas de 14-15 en la ciudad. La agencia estatal señala además que el domingo por la mañana podrían producirse incluso tormentas.