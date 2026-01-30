Siete meses de espera por el informe sobre el estado mental de O Chioleiro

La Audiencia de Vigo la consideró una prueba «esencial» para poder conocer el «verdadero estado mental» de José Manuel Durán, O Chioleiro, pero más de siete meses después de su estimación, todavía no se ha practicado y mucho menos entregado sus conclusiones al juzgado de Violencia nº 1 de Vigo. Se trata del informe pericial psiquiátrico sobre las patologías mentales que padece el investigado, que cumple cerca de dos años en prisión provisional por presuntamente asesinar a Carmen Bento en la pensión de la calle Fragoso que ambos compartían.

Fuentes próximas al caso confirmaron ayer que desde el juzgado instructor se remitió una providencia sobre la práctica de dicha diligencia, la única que restaría para que se dictase la apertura de juicio oral, ya que los médicos-forenses lo consideraron imputable.

La importancia de esta prueba radica en las diferentes modificaciones de la responsabilidad penal que a Durán se le aplicaron en los dos juicios a los que ya se enfrentó, primero por matar a su abuela Celestina en 1988 y la segunda por el crimen de su amiga Alicia Rey en el año 2004.

En el primero, a O Chioleiro se le aplicó la eximente completa de enajenación mental por padecer «psicosis paranoide con elementos alucinatorios» siendo condenado no a prisión sino a 15 años en un centro psiquiátrico penitenciario. En cuanto al segundo juicio, sí cumplió una pena de 17 años de cárcel al no aplicársele esta eximente porque sus patologías estaban asociadas al consumo de alcohol y, tras su ingreso psiquiátrico, se había ya deshabituado.

En el auto del 10 de junio de la Audiencia de Vigo, los magistrados estimaban la petición de la defensa de Durán al cuestionar los últimos informes médicos en los que «no se reflejaba» la patología que sí se abordó en la sentencia por el crimen de su abuela Celestina. El abogado insiste en la importancia de «confirmar, o en su caso desmentir», los diagnósticos que obran en la historia clínica del investigado, pues éste ha sido diagnosticado, sucesivamente, de «psicosis paranoide, esquizofrenia paranoide y trastorno de la personalidad antisocial histriónico y narcisista», patologías que según el último informe forense « no tienen continuidad» ni tampoco se desvela si tales diagnósticos «son acertados o equivocados».

Esto resulta de vital importancia a la hora de cumplir una posible pena en caso de condena, ya que sí se considera que durante los hechos no era consciente de lo que hacía o tampoco lo entendía, sí se le podría aplicar una eximente que lo librase de la cárcel.

En el informe forense de abril de 2025, el más actual, los facultativos apreciaron que Durán no padece «una alteración grave de sus facultades psíquicas» que lo hacen inimputable, de forma que sí estaría facultado para ir a juicio.