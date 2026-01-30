San Blas, de ruta por los furanchos

El furancho Chicha lleva 50 años sirviendo a todos los que se acerquen a celebrar San Blas en Bembrive. No les hace falta anuncios ni un gran cartel. Los frecuentes lo saben, y los que no, siempre acaban llegando de la mano de alguien que los conoce. Aún no es el día grande, pero Lara y sus amigos ya se han acercado al local para «comenzar la fiesta».

Ella es veterana en hacer la ruta de furanchos - este año son 21 establecimientos- sus acompañantes, por la contra, viven la experiencia por primera vez. Para ellos, como para muchos vecinos, lo importante es juntarse. Sentarse alrededor de las mesas de madera, compartir el vino, pulpo, un cocido o tortilla y «disfrutar».

Las lluvias no son una amenaza: «San Blas sempre resiste á choiva, ao frío, ao vento e a todo», afirma otro de los primeros grupos en llegar. Para ellos ya es tradición, desde hace 10 años se reúnen a festejarlo. Alguno ya lleva consigo la Sanblasiña, una de las nuevas incorporaciones. Se trata de una cartilla que se va sellando en cada uno de los locales en los que se consume, con ella se puede entrar en un sorteo.

Un grupo de amigos se reúne todos los años para comer en furanchos por San Blas / Alba Villar

Rubén Romero lleva el furancho Chicha junto a otros familiares. Asegura que el día más grande será el sábado: «Es una verdadera locura, si no lo vives no lo sabes». Los establecimientos ya tienen todas las reservas completas. Aun así, los teléfonos siguen sonando para preguntar por mesas. Todo está preparado. «Nos dedicamos todo el año a pescar para San Blas», comenta.

Conforme va anocheciendo, los locales y las calles empiezan a ver el ambiente. Hay quien entra para resguardarse del frio y quien hace una parada rápida antes de continuar la ruta. Las gaitas empiezan a sonar, como siempre, la música tradicional gallega es la protagonista de la celebración. En esta ocasión, el Grupo Itinerante de Gaiteiros da Ría fue el encargado de animar la fiesta. Lo que más se valora es el «buen ambiente». Lina la prefiere a la Reconquista, asistió por primera vez el año pasado y ahora quiere ser frecuente.«Animo a todos a venir y conocer esta festividad», exclama.

Día de San Blas

Más allá del vino y el cocido, el día oficial de San Blas es el 3 de febrero. Ese día, la jornada arrancará con la misa solemne que tendrá lugar, como marca la tradición, a las 12.00 horas. Al terminar la eucaristía saldrá la procesión, uno de los momentos más esperados por los vecinos y devotos.

San Blas es, para muchos, más que una figura religiosa. A él se le atribuye la protección y sanación de los males de garganta, una creencia profundamente arraigada. En estos días la fe y la costumbre se mezclan. Hay quién lo celebra con peticiones y agradecimientos, y quien lo hace con un brindis por su salud. Lo importante es que cada año, miles de personas vuelven a Bembrive para festejar una romería cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, donde bajos, garajes y hasta salones de casas particulares abrían para dar salida al vino que había sobrado de la cosecha.