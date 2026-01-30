El Puerto da vía libre al expediente para recuperar la concesión de Astilleros San Enrique

No hubo sorpresas y el Puerto de Vigo dio esta mañana el visto bueno al inicio de un expediente de caducidad de la concesión de Astilleros San Enrique, en Espiñeiro (Teis), por incumplir los compromisos pactados en materia de inversiones y facturación, sin objeción alguna por parte de los miembros del Consejo de Administración, según ha podido saber este periódico. Praza da Estrela hizo caso omiso de la petición de posponer el expediente realizada por el Grupo Meridional, que había rogado al Puerto que auditase las inversiones acometidas hasta la fecha, así como el plan de negocio, la carga de trabajo y la fuerza laboral para replantearse su decisión.

Se abre ahora un proceso administrativo para que el Puerto pueda recuperar la concesión de 18.093 metros cuadrados, otorgada en 2022 a Astilleros San Enrique para realizar trabajos de construcción y reparación naval, aunque desde la empresa ya habían advertido de que, en caso de que el expediente de caducidad salga adelante, llevarán el caso a los juzgados al considerar la medida «desproporcionada».

«No hemos alcanzado el nivel comprometido, pero antes o después habrá un barco en la grada», reconocía ayer mismo en declaraciones a FARO el CEO de Marina Meridional, Juan Moreno, quien insistía en pedir la colaboración portuaria para mantener la actividad: «Yo sé lo que necesita mi empresa y lo vamos a seguir haciendo, pero con nuestros tiempos».

El astillero opera actualmente con tres líneas industriales: construcción naval —con una pontona Ro-Ro para Ferrovial y el Puerto de Santander, además de la fabricación de estructuras metálicas y bloques para otros astilleros de la ría—; reparación; y estructuras offshore para renovables, con un proyecto pionero de fotovoltaica marina flotante de 1 megavatio para Naturgy y la fabricación de estructuras offshore para Dragados. Además, apuntan desde San Enrique, se están negociando dos buques de nueva construcción en fase final: un crucero de exploración de 69 metros de eslora para la naviera francesa Selar, valorado en torno a 40 millones de euros, y un ferri de 134 metros para la noruega Sunborn, cuyo contrato ascendería hasta 83 millones de euros.

La compañía recalca que en la actualidad trabajan unas 200 personas en Espiñeiro —la mayoría de empresas subcontratadas— y que en 2025 la facturación alcanzó los 9 millones de euros. Para este año, la previsión es llegar a 14 millones de euros (un crecimiento del 36%), cifra que podría elevarse hasta 25 o 35 millones en función de los contratos en negociación, por los hitos de pago iniciales, en caso de entrar en vigor. De materializarse estos proyectos, la plantilla aumentaría hasta los 350 efectivos. A medio plazo, apuntan, se espera alcanzar un volumen de negocio de 75 millones de euros y 550 empleos, entre mano de obra directa e indirecta.

Retraso justificado

Astilleros San Enrique admite que hubo un retraso «justificado» en la ejecución de inversiones por causas propias de la «complejidad industrial y la puesta en marcha de un modelo de negocio nuevo, con entrada en un sector complicado y búsqueda de nicho de mercado», pero considera «totalmente desproporcionada» la decisión del Puerto de iniciar el expediente de caducidad. Fuentes de la compañía alegan que únicamente solicitan que Praza da Estrela audite las inversiones y verifique el estado operativo y la carga de trabajo actual, aunque aseguran que, si el procedimiento sigue adelante, recurrirán a los tribunales. También confían en que no haya unanimidad entre los consejeros portuarios y que el inicio del expediente no prospere.

El futuro del astillero

Si se consolida la recuperación de la concesión, será el Puerto de Vigo quien defina los usos futuros de los terrenos de las extintas Factorías Vulcano. Ya en la etapa de Enrique López Veiga al frente de la Autoridad Portuaria se planteó destinar esa superficie a usos logísticos, con el objetivo de aliviar el colapso que desde hace años sufre la terminal de contenedores de Guixar, operada por Termavi, cuyas previsiones de crecimiento para los próximos años son significativas, especialmente cuando entre en funcionamiento la autopista ferroportuaria del Atlántico, con destino a Madrid y Barcelona.

En aquel momento, la Xunta de Galicia, a través del entonces conselleiro de Industria Francisco Conde, se negó a autorizar ese cambio de uso y obligó a mantener la actividad de construcción y reparación naval, como siguen reclamando los sindicatos y diversas organizaciones empresariales y políticas.