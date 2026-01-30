El PP de Vigo urge el refuerzo de la Gerencia de Urbanismo para agilizar plazos

La Gerencia de Urbanismo de Vigo afronta el reto de agilizar sus trámites en un momento clave para el desarrollo de la ciudad, tras la reciente aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El Partido Popular de Vigo ha reclamado al gobierno local que refuerce este departamento y reduzca la carga burocrática para evitar retrasos en la ejecución de proyectos.

Desde el PP se señala que una de las principales dificultades es la falta de personal. Según la formación, continúan sin resolverse ofertas públicas de empleo correspondientes a los años 2021 y 2022, que incluían refuerzos para el área de Urbanismo, y tampoco se ha convocado aún la OPE de 2024. Esta situación estaría contribuyendo, apuntan, a la acumulación de expedientes y a la lentitud en la tramitación de licencias.

La presidenta del PP, Luisa Sánchez, también alude a los retrasos que se producen en otros servicios municipales, donde se registran colas y tiempos de espera prolongados para la realización de trámites básicos, una circunstancia que atribuyen igualmente a la insuficiencia de recursos humanos.

En este contexto, el PP de Vigo ha valorado el anuncio del gobierno local de impulsar una ordenanza para acortar los plazos de determinadas obras, aunque considera que su aplicación llegará con retraso, ya que el procedimiento administrativo aún deberá superar varias fases antes de su entrada en vigor.

El Partido Popular sostiene además que la simplificación administrativa debería extenderse no solo a las obras menores, sino también a las licencias de mayor entidad, cuyos plazos de concesión superan actualmente, de media, el año de espera en la ciudad.