Plan diurno de sábado y a cubierto en Vigo: 'Vermuteo Vintage' con música en directo y liquidación de ropa desde 5 euros

Vigo sumará este fin de semana un nuevo plan de ocio diurno con acento retro y lo más importante teniendo en cuenta el temporal que seguirá azotando la ciudad este fin de semana: será a cubierto. Los establecimientos Olivintage y Oli’s Bar se alían para estrenar el primer 'Vermuteo Vintage', una propuesta que combina vermut, música y moda vintage en el Centro Comercial Camellias.

El evento se celebrará este sábado 31 de enero, en la planta baja del centro comercial, en horario de 11.30 a 16.00 horas. La organización plantea una jornada orientada a quienes buscan planazo de mediodía: ambiente musical con sesión DJ en directo, prendas de segunda mano seleccionadas y promociones especiales.

Entre los principales reclamos figura una liquidación de ropa vintage desde 5 euros, además de la llegada de novedades en categorías como jeans, sudaderas y abrigos. La cita coincide, además, con el último día de rebajas de Olivintage, con un 15% de descuento en toda la tienda.

El componente gastronómico correrá a cargo de Oli’s Bar, que vincula la consumición a una acción promocional: quienes se tomen algo con ellos podrán entrar en el sorteo de tarjetas regalo.

Noticias relacionadas

Como incentivo adicional para facilitar el acceso, el centro comercial ofrece dos horas de aparcamiento gratis por compras de 15 euros.