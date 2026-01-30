Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

Plan diurno de sábado y a cubierto en Vigo: 'Vermuteo Vintage' con música en directo y liquidación de ropa desde 5 euros

La cita será este sábado 31 de enero en el Centro Comercial Camellias, de 11.30 a 16.00 horas, con sesión DJ y sorteo de tarjetas regalo

Entrada al Centro Comercial Camelias.

Entrada al Centro Comercial Camelias. / José Lores

R. V.

Vigo sumará este fin de semana un nuevo plan de ocio diurno con acento retro y lo más importante teniendo en cuenta el temporal que seguirá azotando la ciudad este fin de semana: será a cubierto. Los establecimientos Olivintage y Oli’s Bar se alían para estrenar el primer 'Vermuteo Vintage', una propuesta que combina vermut, música y moda vintage en el Centro Comercial Camellias.

El evento se celebrará este sábado 31 de enero, en la planta baja del centro comercial, en horario de 11.30 a 16.00 horas. La organización plantea una jornada orientada a quienes buscan planazo de mediodía: ambiente musical con sesión DJ en directo, prendas de segunda mano seleccionadas y promociones especiales.

Entre los principales reclamos figura una liquidación de ropa vintage desde 5 euros, además de la llegada de novedades en categorías como jeans, sudaderas y abrigos. La cita coincide, además, con el último día de rebajas de Olivintage, con un 15% de descuento en toda la tienda.

El componente gastronómico correrá a cargo de Oli’s Bar, que vincula la consumición a una acción promocional: quienes se tomen algo con ellos podrán entrar en el sorteo de tarjetas regalo.

Noticias relacionadas

Como incentivo adicional para facilitar el acceso, el centro comercial ofrece dos horas de aparcamiento gratis por compras de 15 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
  2. El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
  3. La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
  4. Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
  5. Davila 27/01/2026
  6. Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
  7. Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
  8. Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana

Plan diurno de sábado y a cubierto en Vigo: 'Vermuteo Vintage' con música en directo y liquidación de ropa desde 5 euros

Plan diurno de sábado y a cubierto en Vigo: 'Vermuteo Vintage' con música en directo y liquidación de ropa desde 5 euros

La terapia acuática se abre paso en la neurorrehabilitación infantil en Vigo

Las borrascas incesantes ya provocan pérdidas millonarias en el transporte, la construcción o la pesca

El «Ikigai» de los abogados: su profesión

El «Ikigai» de los abogados: su profesión

La Xunta aclara que la protección de las naves de Alfageme no frena la construcción de viviendas

La Xunta aclara que la protección de las naves de Alfageme no frena la construcción de viviendas

Sparc coloca la primera piedra de la fábrica de chips, «una de las joyas de la corona de la revolución digital española»

Sparc coloca la primera piedra de la fábrica de chips, «una de las joyas de la corona de la revolución digital española»

CC OO avala la extinción de la concesión de San Enrique: «Es lo lógico y normal»

CC OO avala la extinción de la concesión de San Enrique: «Es lo lógico y normal»

El conselleiro de Sanidade asegura que la asistencia concertada con Povisa está "garantizada"

Tracking Pixel Contents