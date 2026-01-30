Al pasado industrial de Vigo se le complica el futuro

Al brillante pasado industrial del que puede presumir Vigo con proyectos como el de Bernardo Alfageme o La Artística, con un presente preocupante por el abandono y el estado de conservación de sus singulares edificaciones, se le complica su futuro y gozar de una segunda vida con usos residenciales y de disfrute ciudadano. El «no» de la Xunta conocido este jueves para el ámbito de Alfageme al entender que puede tener efectos medioambientales significativos por sus afecciones al patrimonio catalogado va en la misma línea del conocido hace un mes y medio para el suelo de La Artística, cuando la Dirección Xeral de Patrimonio también rechazó con contundencia el plan diseñado por los promotores para el suelo ubicado entre Tomás Alonso y la rúa Coruña.

«Non é apropiado nin xustificado o traslado do taller mecánico xa que non achega ningún motivo que repercuta nunha mellora ou beneficio para o patrimonio a protexer», señalaba en sus conclusiones Patrimonio, instando también a realizar otras revisiones sobre los volúmenes de edificabilidad previstos para el ámbito, que según el plan presentado era de 21.000 metros cuadrados, un 85% para uso residencial y el 15% restante para terciario.

El desarrollo previsto aplicaba, por tanto, una receta similar a la elegida para la zona de Alfageme, ya que además de proyectar viviendas y zonas de ocio, se contemplaba la cesión de las edificaciones más significativas de ese pasado fabril al Concello, previa rehabilitación integral, para darle un uso eminentemente público.

Queda por ver ahora cuál es el impacto que las decisiones emitidas por Medio Ambiente tienen sobre ambos desarrollos urbanísticos, ya que los promotores deberán trasladar una propuesta mucho más detallada y reformulada, con varios trámites administrativos que cumplir y que auguran unos plazos mucho más amplios que los que preveía el Concello en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, que no era otra cosa que tenerlos ejecutados en 2028. El gobierno local de Vigo ya ha sido muy contundente y no ha escondido su malestar por los informes emitidos por la Xunta. Se abre, por tanto, un nuevo escenario de conflicto entre ambas administraciones, en este caso por cómo conseguir hacer resurgir el legado industrial de la ciudad.