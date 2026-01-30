La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes

El desarrollo urbanístico de la Plaza de España avanza con la aprobación inminente de un nuevo convenio que permitirá, entre otras actuaciones, la construcción de un edificio de viviendas en la actual parcela de la emblemática gasolinera Repsol, que desaparecerá tras la actuación. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció que la Gerencia de Urbanismo aprobará el próximo martes el convenio de ejecución del planeamiento que afecta a tres manzanas del entorno.

La intervención más destacada se localiza en la denominada manzana 3, ocupada actualmente por esa estación de servicio, donde el planeamiento prevé la edificación de viviendas. El proyecto incluye también la cesión al Concello de más de 500 metros cuadrados de espacios verdes, que se integrarán en el futuro cinturón peatonal de la Plaza de España.

Según explicó Caballero, esta actuación forma parte de un conjunto más amplio que permitirá avanzar en la semipeatonalización de la plaza y en la creación de nuevas zonas de paseo y ocio. «Con este convenio estarán en ejecución prácticamente todos los espacios de la Plaza de España», señaló el regidor, subrayando que las cesiones de suelo permitirán completar el primer anillo urbano del ámbito.

En el mismo ámbito urbanístico, la manzana situada entre las calles San Amaro y Manuel Olivé reservará más de 400 metros cuadrados para espacios libres y zonas verdes, que pasarán a ser de titularidad municipal. En cambio, la manzana comprendida entre Fernando Conde y Manuel Olivé se mantendrá sin cambios al contar con edificación catalogada, entre ella el antiguo chalet de Enrique Lorenzo.

El alcalde avanzó que, tras la aprobación del convenio, se iniciarán de forma inmediata los estudios de detalle, en los que el Concello exigirá un alto nivel de calidad arquitectónica para las nuevas edificaciones. Caballero aseguró que la transformación de la Plaza de España «marcará un hito» en la historia urbanística de Vigo.