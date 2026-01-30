El «Ikigai» de los abogados: su profesión

El porqué nos levantamos por las mañanas, aquello que nos hace inmensamente feliz... Eso que todo el mundo procura, y a los que los japoneses llaman «Ikigai» lo han encontrado los abogados en su profesión. O al menos es la pregunta que ha planteado la decana del Colegio de Abogados de Vigo, Lourdes Carballo a la veintena de nuevos graduados y colegiados que han jurado y prometido su lealtad al ejercicio y desempeño del Derecho. «¿Será la abogacía mi Ikigai? Creo que despues de oír a todos los abogados más veteranos vemos que han hablado con felicidad sobre la profesión, no sé si será ese el valor de la vida pero la abogacía puede contribuir a encontrar el valor de la vida», reconocía Carballo.

Sus palabras se pronunciaron en medio del acto de imposición de las insignias de oro del Colegio a la docena de abogados que cumplen 40 años de ejercicio ininterrumpido, a mayores de la jura de otra veintena de nuevos letrados. Junto a ella se encontraba el presidente del Colegio de la Abogacía Gallega, Luis Torres que recordó la importancia de la lealtad, valentía y desinterés con un discurso sobre la simbología de la Justicia. «Más allá de la balanza o la venda en los ojos, hay que recordar el simbolo del abanico, y se debe a María Antonieta. Cuando iba a ser justiciada pidió hablar con su letrado, le agradeció su buen trabajo; sabía que estaba condenada pero asumió igual su defensa. Le habían confiscado todos sus bienes menos un abanico, y se lo regalo en agradecimiento. Este símbolo se encuentra en el escudo de la abogacía francesa» , recordó Torres, quien animó a los nuevos colgiados a ir «siempre a los juicios, por difícil que sea, nunca se sabe lo que puede ocurrir».

Este año, los abogados del Colegio vigués comdecorados fueron José Manuel Nieto Ramilo, Vicente Viso Vega, Emilia González Mociño, Manuel Anxo Lamas Dono, Ramón Cortegoso Fernández, Baltasar Manuel Silveira Solla, César Alberto Outerelo González, José Luis Bianchi Valcarce, José Luis Molina Fragio, Manuel Cisneros Rodríguez, Rosa María Rivas Martínez y Bernardo Tomás Fernández Vázquez.