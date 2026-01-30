Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Armando Álvarez
Crónica del Estrella Roja-Celta: Un dios caprichoso y cruel
Una obra de arte de Fer López, en su regreso, tuvo inmediata respuesta con el empate del Estrella Roja. El equipo vigués finaliza 16º y jugará el 'play off' de la Europa League ante el Lille o PAOK, con la vuelta en Balaídos.
Marta Fontán
Un atasco sin precedentes eleva a tres años la espera por una sentencia civil en la Audiencia de Vigo
La Sección Sexta arrancó el año con 2.800 recursos de apelación pendientes de respuesta, una cifra nunca vista. La sala cuenta con siete magistrados, insuficientes ante una litigiosidad sin freno que parece que aún no tocó techo.
Carlos Ponce
Luz verde ambiental de la Xunta al área comercial de Recaré
El proyecto logra un impulso histórico tras dos décadas desde el inicio de su tramitación. El visto bueno está condicionado a la instalación de barreras vegetales para reducir el impacto visual y un estudio del ruido por el tráfico de la A-55.
J. C. Guillade
Un mercado centrado en Fer López
A dos semanas del cierre de fichajes, el Celta espera que el Wolves defina las condiciones de cesión del canterano. El jugador y su agente solo contemplan una salida hacia Vigo. El club vigués confía en retener a los jugadores que despiertan interés fuera.
Noela Vázquez Dosil
Las oposiciones de Educación: obsoletas y con lagunas
Aspirantes a profesor como academias coinciden en la necesidad de renovar el proceso, que cuenta con temarios «desactualizados» que datan de 1993. Apelan a mejorar las condiciones para hacer la profesión más atractiva, o «acabaremos teniendo un problema».
Pablo Galán
Los inquilinos «se alejan» del centro en Vigo: los contratos firmados se concentran cada vez más en los barrios
2025 se cerró con el menor número de arrendamientos firmados en la ciudad en ocho años, pero la bajada se ciñe a las zonas más céntricas. Por el contrario, la demanda se disparó en ámbitos como Bouzas, Calvario, Castrelos o Navia.
J. C. Guillade
Sevilla-Celta: victoria gris para una primera vuelta brillante
Un gol de penalti de Marcos Alonso en el minuto 87 tumba a un Sevilla calamitoso en un duelo con muy poco fútbol. Los de Giráldez se consolidan en la séptima plaza tras encadenar cinco ictorias y un empate como visitantes.
Paula Pérez
¿Con qué frecuencia vamos los gallegos al médico de familia?
Los servicios de Urgencias advierten que están al borde del colapso pero el problema nace en el cuello de botella que existe en Atención Primaria, donde al déficit de médicos de familia se suma una demanda creciente de atención sanitaria por parte de la población. Más del 80% de los adultos gallegos (de más de 15 años) acudieron alguna vez al médico de familia en el último año.
Jorge Garnelo
Stellantis oficializa su vuelta a los motores térmicos en todas las K9
Desde la compañía anuncian el regreso a la combustión de sus «combis» familiares, cuya producción fue retomada por Balaídos en 2025 al completo tras abandonarla en 2021.
Marta Fontán
La funesta suerte de dos vigueses: pierden participaciones de la Lotería del Niño premiadas con 30.000 euros
El juzgado abre diligencias tras la denuncia presentada por dos compañeros de trabajo que extraviaron sendas participaciones de la Lotería del Niño premiadas cada una con 15.000 euros. «Esa cantidad para un mileurista es una fortuna», lamentan los perjudicados, que habían jugado cada uno 4 euros del 45875, el segundo premio vendido casi en su totalidad en Porriño.
