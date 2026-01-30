El conselleiro de Sanidade asegura que la asistencia concertada con Povisa está "garantizada"

La Xunta sigue investigando la situación del Servicio de Dermatología del Hospital Ribera Povisa, tal y como ha señalado esta mañana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aunque aseguró que la asistencia a la población concertada con el hospital de la calle Salamanca está «garantizada».

«Sanidade está haciendo una investigación en relación a esas noticias que salieron últimamente sobre dermatología y una vez hecha esa investigación, tomaremos las medidas oportunas», indicó.

Usuarios del sistema público que tienen como referencia el centro concertado denunciaron en redes sociales desde principios de semana la reorganización del servicio, por la que los pacientes pasan una primera criba telemática con su historia clínica y fotografías tomadas en su centro de salud o por enfermeras en Povisa. Pueden indicarles ya por esta vía el tratamiento o, si consideran que necesitan atención presencial, los citan en viernes o fin de semana para ser atendidos por profesionales desplazados desde otros puntos de España. Así lo admitió el hospital, que justificó que «imita el modelo que hace el Sergas» con telederma y ha servido para bajar las listas de espera.

Unidad de control

Sanidade negó el miércoles tener «constatación oficial» de esta situación y anunció el inicio de un «procedimiento interno de control para verificarlo», que aún no habría dado resultados, según se deduce de las palabras del conselleiro. Recuerda, sin embargo, que el contrato con Ribera Povisa vigente desde abril establece una «unidad de control de gestión» para ver «realmente cuál es la calidad de actividad que se hace» . «Las garantías asistenciales de la población que cubre Povisa están garantizadas», concluyó.