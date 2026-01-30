CC OO avala la extinción de la concesión de San Enrique: «Es lo lógico y normal»

El máximo responsable de la división de Industria de Comisiones Obreras de Vigo, Celso Carnero, ha respaldado la decisión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de declarar la extinción de la concesión de Astilleros San Enrique. «Entendemos que era necesario, dado que ha incumplido en todo momento el proyecto que tenía y la previsión que tenía de carga de trabajo, facturación y empleo», ha abundado a los medios. «Es lo lógico y normal».

A su juicio, San Enrique «no fabrica nada» y aboga por que «esos terrenos, que son públicos, vuelvan a al puerto». Consumado este proceso, continúa, Carnero defiende la necesidad de lanzar una nueva concesión «que intentaremos que sea realmente de construcción naval, a ser posible». Eso sí, ha indicado que los terrenos públicos, que superan los 18.000 metros cuadrados, son «más que necesarios para la industria y para el puerto».

CC OO Industria, además, anima a la Autoridad Portuaria a ir «más allá» para hacerse con la parte privada de San Enrique, cuya superficie rebasa los 36.000 metros cuadrados. El Plan de Usos del Puerto tiene consignados, a día de hoy, 4,6 millones de euros para adquirir esa parcela. El sindicato presidió el comité de empresa de Factorías Vulcano hasta su liquidación.