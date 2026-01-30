Las borrascas incesantes ya provocan pérdidas millonarias en el transporte, la construcción o la pesca

Lleva lloviendo casi 56 días seguidos, a excepción de dos jornadas. Es quizá un suplicio para los vecinos, pero para varios sectores está suponiendo una pérdida de millones de euros. La lluvia en cantidad paraliza la actividad de oficios al aire libre como la construcción, y las borrascas impiden que decenas de barcos salgan a pescar. El transporte de carretera también vivió retenciones (y sangrantes). El cierre de algunas vías el pasado fin de semana hizo que miles de tráilers pasasen cerca de 48 horas sin viajar. Cada parada forzosa dispara las pérdidas, que ya superan el millón de euros.

Las consecuencias fueron visibles en el mercado. Faltaba producto. Los alimentos supusieron la principal afectación, pero las farmacias también tuvieron problemas para hacer llegar medicamentos. No contaban con stock para más de un día o dos.

También se vio empeorada la rutina para aquellos que necesitan transporte a diario. Por ejemplo, Piratas de Nabia tuvo que cancelar el trayecto Vigo-Moaña en múltiples ocasiones desde el día 26, por lo que más de un centenar de veces los pasajeros habituales del transporte de ría tuvieron que buscar opciones alternativas. Lo mismo le pasó a Mar de Ons con Cangas. En ambos casos se produjeron «carreras» para lograr plaza en autobuses con un tercio de los asientos que tienen una naviera.

Pesca

Hace más de una semana que la costa viguesa no amanece bajo un aviso debido a una configuración atmosférica adversa. En el mar, hoy hay alerta roja por mar combinada (otra vez). El oleaje podría alcanzar los 9 metros y el viento superar los 80 kilómetros por hora. Lo mismo mañana. Estas condiciones impiden que decenas de barcos salgan del puerto de Vigo a faenar. La estampa es de decenas de barcos amarrados y varios buques refugiados, algunos en las Cíes.

Dos buques al refugio de las Islas Cíes. / Alba Villar

El presidente de la cofradía de Vigo, Iago Soto, explica que tienen que permanecer en tierra siempre que haya alerta roja. Cuando es naranja, son los patrones de los barcos los que deciden. «La gente suele optar por no complicarse porque no es muy rentable por el riesgo de romper los aparejos», indica.

Por ejemplo, ayer solo salieron tres cerqueros: «Son casos en los que se arriesgan porque conocen sitios y bancos en los que ejercer estando refugiados», añade Soto. El presidente no recordaba un escenario semejante desde hacía diez años, cuando también tuvieron que hacer frente a varias alertas seguidas.

Las pérdidas en general para la cofradía son de decenas de miles de euros. «Todavía es difícil de cuantificar, pero nos afectó considerablemente. Esperemos que en febrero pueda cambiar algo», concluye.

Lonja

En la lonja de Vigo hoy se registraron 21 operaciones. Llegaron con género trece buques de tipo artesanal, cuatro de trasmallo, un solo cerquero y tres de altura, que llegaron con 49.900 kilos de los 51.488 totales. Menos movimiento hubo el pasado 26, cuando solo se realizaron dos operaciones. En Vigo el viento sopló a casi 100 kilómetros por hora y se acumularon 70 litros en apenas 24 horas.

Mercancía por carretera

Miles de camiones cargados con provisiones quedaron paralizados el pasado fin de semana en la entrada de Galicia por la nieve, ralentizando la entrega de alimentos, medicamentos y otros paquetes. Fue una orden de la DGT. Ramón Alonso, presidente de Asetranspo, lo señala como una injusticia. «No hacía falta parar. Se demostró cuando protestamos, nos abrieron y no pasó nada malo», señala. «Lo notaron en los supermercados, en la automoción, entre otros», menciona.

La lluvia no les afectó tanto, pero algunas inundaciones o socavones hicieron más largos los trayectos. Las pérdidas superan el millón de euros. Cada hora parados les cuesta 40 euros y fueron miles de tráilers los que pasaron hasta dos días sin poder moverse.

Construcción

«Lleva lloviendo dos meses y nosotros casi lo mismo sin trabajar en algunos tipos de obra», lamenta Miguel Caruncho, presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra. Obras como la de los ocho edificios que ofrecerán nueva vivienda pública en Navia están convertidas en piscinas. Las excavaciones para las cimentaciones están completamente paradas.

Noticias relacionadas

«Pérdidas millonarias sin ningún género de dudas y la obra civil es la más afectada», apunta. Todo lo que implica trabajo en viales, carreteras o canalizaciones está paralizado. «Mientras se mantienen los costes salariales y la amortización de la maquinaria», añade.