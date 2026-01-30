«¿De verdad que 2.000 pisos turísticos son el problema cuando hay más de 20.000 viviendas vacías en Vigo?»

—¿Ha tenido la oportunidad de leer la ordenanza de pisos turísticos de Vigo?

Se la pedimos al Concello pero no nos la han facilitado. Es más, nos han convocado para una reunión aún dentro de un mes. Todo lo que sabemos es por lo que se publica en los medios.

—Por lo que ha podido conocer, ¿qué opina?

Si me dicen que van a respetar los usos preexistentes, es decir, las viviendas que ya tienen licencia, me parece estupendo. Pero claro, eso habrá que verlo si es así.

—¿Cree que era necesaria una regulación de pisos turísticos en Vigo?

Si tú le quitas las camas que tiene ahora mismo las viviendas de uso turístico en Vigo, ¿dónde metes a toda la gente que viene por ejemplo a ver las luces de Navidad? Se dice que hay un problema de vivienda, pero yo no lo tengo tan claro. Vigo tiene 20.000 viviendas vacías y cerradas, mientras que los pisos turísticos suponen únicamente el 2% del total del parque inmobiliario de la ciudad. ¿De verdad que 2.000 viviendas turísticas son un problema cuando tienes más de 20.000 cerradas y vacías?

—Según la nueva normativa municipal, las viviendas turísticas solo podrán implantarse en edificios de uso completo destinados a este fin o en plantas altas y bajas, siempre que se garantice la independencia de accesos respecto a las viviendas residenciales...

Volvemos a lo de siempre. Se gobierna para los grandes tenedores porque, ¿quién puede tener un edificio completo? O sea yo puedo tener un piso en García Barbón el tercero, que lo heredé o lo compré y es un complemento para mi economía. Para mí está prohibido, pero un fondo de inversión americano, suizo o de dónde sea, ese sí puede comprar el edificio entero, puede monopolizar el turismo de la ciudad y no hay problema. Pues no estoy de acuerdo. Además, un edificio entero es un negocio, es ya un complejo hotelero.

—Es cierto que en Vigo, en los últimos tiempos, distintas empresas han habilitado edificios enteros como alquileres vacacionales...

Esos son complejos hoteleros, no tienen las características que habitualmente tienen los pisos turísticos. Lo que se está pretendiendo es que el pequeño propietario que tenga una o dos viviendas la destinen al alquiler residencial tradicional. Pues si no lo pueden poner como pisos de uso turístico, lo que van a hacer es venderlos, que es lo que ya está pasando. Porque si vienen los grandes fondos y pagan muy por encima del precio del mercado, el propietario acaba vendiendo. Entonces, lo que se está creando es una bomba de relojería de la vivienda, porque el que quiera alquilar, se va a tener que entender con esos fondos.

—¿Se espera una subida de los precios en los pisos turísticos?

Si cada vez la oferta es menor y la demanda es mayor, el precio va a subir. Es economía pura y dura.

—A nivel social parece asentada la opinión de que los pisos de uso turístico son los grandes culpables de la crisis de vivienda. ¿Qué le diría a los que piensan esto?

Que en absoluto somos los culpables, pese a que el ruido mediático insista en ello. Porque cada ayuntamiento tiene su suelo público, que tiene que destinarlo a construir viviendas, de lo que hay que hablar es de cuánto terreno se ha cedido en los últimos años para construir viviendas de alquiler social o vivienda de protección pública. Esa es la respuesta, pero de eso no se habla porque no interesa. Y tampoco se habla de la nueva ley de vivienda que genera inseguridad jurídica donde solo se protege al inquilino y desprotege completamente al propietario. No vale nada que yo tenga una vivienda y que a mí me bonifiquen en mi renta. ¿Y a mí qué más me da que bonifiquen en la renta si yo mañana tengo un inquilino y no me paga? Y no pasa nada. Y yo tengo que seguir pagándole los suministros y demás. Pues no, lo que tiene que haber es una ley que garantice la vivienda, tanto los derechos al propietario como los del inquilino. ¿Por qué no se escucha al pequeño propietario? Porque otro de los errores es que nos meten en el mismo paquete que los grandes tenedores.

—Cuando tengan acceso completo a la ordenanza, ¿se plantearían la posibilidad de recurrirla?

Interpondremos denuncia contra cualquier normativa que vaya en contra de los intereses de los pequeños propietarios. Pero tenemos la esperanza de que en Vigo, al igual que en otras ciudades como en Toledo, se respeten los usos ya preexistentes y la regulación no tenga por tanto efectos retroactivos. Si es así, no habrá problema.

—Desde hace unos meses las comunidades de propietarios ya pueden vetar en junta los pisos turísticos...

A mí me parece mal. Te voy a dar un ejemplo concreto. Una señora trabajaba fuera pero tiene un piso en Pontevedra, y en una reunión de la comunidad prohibieron las viviendas de uso turístico. Pues ella lo que pretendía es alquilarlo a turistas para tener una ayuda para pagar la residencia de su madre. Pues sin eso, su madre ya no va a poder ingresar en ninguna residencia.