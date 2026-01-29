«Me preocupa un contagio aquí de lo que ocurre en EE UU con los migrantes»

El obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez García (Azkoitia, Guipúzcoa, 1970), visitó Vigo con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrono de los teólogos. Invitado por el obispo de Tui-Vigo, Antonio Valín Valdés, participó en los actos organizados en el Seminario Mayor, donde impartió la ponencia «Del corazón de Cristo a comunidades acogedoras y misioneras».

Nombrado obispo por el papa Francisco en octubre de 2024, fue anteriormente director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, una responsabilidad que marca buena parte de su reflexión pastoral. Aprovechando su presencia, se encontró el martes con la Delegación Pastoral de Migraciones en la parroquia del Corazón de María, donde participó en un coloquio.

—El pasado martes, participó en Vigo en el coloquio «¿Qué espera la Iglesia de los migrantes?». Le hago esa pregunta.

Le dimos la vuelta a la pregunta y terminamos hablando de lo que esperan los migrantes de la Iglesia. Fue un debate bonito, con un diálogo muy interesante y una participación muy rica. Ayer [por el martes], tuvimos la noticia de que, por real decreto, se abría esta regularización extraordinaria de migrantes que la Iglesia había impulsado junto con los colectivos y entidades de la Iniciativa Legislativa Popular que lo proponían. Hablamos de la realidad de la diversidad y de la importancia de hacer también un cambio del corazón y desde el corazón para, como católicos, abrirnos a la universalidad y concretarlo en comunidades acogedoras y misioneras. Agradecemos su presencia porque contribuyen a revitalizar la vida de la parroquia. También tratamos de cambiar la mentalidad para no ver a las personas bajo etiquetas, ya que esas narrativas no siempre ayudan a situarnos en un plano de igualdad y de reciprocidad.

—¿Qué esperan entonces las personas migrantes de la Iglesia?

Que sea casa de todos, hospital de campaña, cercana para construir comunidades donde vivir la alegría del Evangelio y, al mismo tiempo, contribuir al bien común de la sociedad, dando un testimonio de convivencia en la diversidad y de armonía en las diferencias.

—¿Qué deben esperar los inmigrantes de la sociedad española?

Sobre todo, que estemos abiertos no tanto a hablar de los migrantes, como hacemos muchas veces, sino a entrar en relación con ellos, a hablar con las personas migradas. Eso cambia totalmente la perspectiva. Como sociedad, seguimos muy instalados en etiquetas y prejuicios. Estamos muy acostumbrados a hablar de los otros, pero no con los otros. Tanto quienes llegan como quienes acogemos debemos hacer ese cambio de empatizar y de buscar espacios de encuentro y de diálogo para conocernos, porque, si no nos conocemos, no nos podemos querer. Las personas migradas vienen a aportar, a dar, y enriquecen también con su patrimonio cultural y humano. No es solo aportación económica, también un capital cultural que enriquece a la sociedad. Ellos necesitan hacer el aprendizaje de situarse con nosotros y nosotros con ellos, buscando una nueva síntesis cultural, como decía el papa Francisco en Fratelli Tutti.

—¿Por qué hay gente que los rechaza?

Porque se instalan en el relato negativo, en el miedo y en el prejuicio. Gestionar la diversidad es complicado y genera tensiones, pero hay que tener cuidado para no estigmatizar. Cuando las personas extranjeras son ricas, no hay problema; el conflicto aparece cuando hay desigualdad y precariedad. El verdadero problema está en las personas más vulnerables, que vienen con deseo de trabajar. El problema es la desigualdad y la precariedad. Eso es lo que deberíamos trabajar como sociedad: una redistribución más justa de la riqueza y dar oportunidades para que las personas puedan demostrar que quieren trabajar, arraigarse y convivir, como hicieron tantos españoles cuando emigraron.

—¿Considera que los inmigrantes son víctimas de la polarización política?

Evidentemente. A nivel mundial, hay una enorme instrumentalización política en la que los migrantes son como un chivo expiatorio para verter todos los males de la sociedad. Es una forma de desviar la atención de problemas estructurales fundamentales. No hablamos solo de racismo o xenofobia, sino también de aporofobia, de rechazo al empobrecido. Estos discursos no favorecen una cultura democrática ni una cultura del encuentro, que es lo que reclama la doctrina social de la Iglesia. Debemos desarmar las palabras y los discursos, apostar por la paz y por ser pacificadores. El enfrentamiento no conduce a nada bueno. Hay mucho dinero puesto en muchos partidos políticos de distintas índoles que no están favoreciendo una cultura democrática y del encuentro.

—¿Qué opina de lo que sucede en Estados Unidos?

Lo vivimos con perplejidad y como algo muy preocupante. Si estas redadas deshumanizadas y deshumanizadoras se produjeran en otro contexto o contra otro colectivo o una religión determinada, el mundo entero se levantaría. Hay un despertar de la sociedad estadounidense, porque no todo el mundo está de acuerdo con estas políticas tan agresivas. Lo preocupante es su posible efecto contagio.

—¿Cree que podría llegar a suceder en España si hay un cambio político en el Gobierno central?

Creo que no. Confío en la sociedad española y en su experiencia histórica. Si nos comparamos con otros países europeos, aquí hay un nivel de integración de la población extranjera muy aceptable. Sin embargo, las noticias suelen centrarse en los conflictos. Muchas veces solo se destacan los brotes de violencia o lo negativo, pero, en nuestras ciudades, pueblos y en la España rural, hay muchísima gente extranjera conviviendo con naturalidad.