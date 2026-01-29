Vigo fue la ciudad más lluviosa de España en enero

Quizá a nadie le sorprenda, pero este mes Vigo volvió al podio de la lluvia. El pasado noviembre fue, de entre todas las localidades de España, la que acumuló más precipitaciones. La estación del Campus marcó un acumulado de 548 litros, mientras que en el aeropuerto se registraron 451 litros por metro cuadrado. Y ahora vuelve a pasar.

La predicción apunta a que el mes de enero se va a cerrar con 28 días de lluvia y los registros de AEMET ya muestran que la ciudad va a ser la número 1 de España en cuanto a precipitaciones. La agencia señala que durante el periodo del 21 al 27 de enero, las precipitaciones fueron copiosas y afectaron a todo el territorio, salvo a la mitad sur de las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

Las cantidades más significativas superaron los 100 mm en gran parte de Galicia, en el Pirineo oscense, en la provincia de Cáceres y en muchas áreas de Andalucía, especialmente en la sierra de Grazalema, donde incluso se recogieron más de 300 mm. Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales destacaron las siguientes: 197 mm en Vigo/Peinador, 184 mm en Ceuta, 177 mm en Pontevedra, 173 mm en Santiago de Compostela/Lavacolla, 113 mm en Lugo/Rozas y 111 mm en Jaén.

Y es que este mes vivimos el día de enero más lluvioso de la década, concretamente el 26. No hay valores absolutos tan elevados para la ciudad desde que existen registros. Además de las cantidades, hay que tener en cuenta la persistencia. También es novedad el hecho de que ocurra tantos días seguidos. La media es de unos quince para el mes de enero en Vigo y este 2026 ya suman 23, que previsiblemente serán 28 (o eso apunta el pronóstico a medio plazo).