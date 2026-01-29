La UVigo participa en un estudio publicado en 'Nature' que certifica que el 70% de los suelos europeos están contaminados por pesticidas

El 70% de los suelos europeos están contaminados por pesticidas que afectan significativamente a su diversidad. La Universidad de Vigo participa en un estudio internacional que acaba de ser publicado por la prestigiosa revista Nature y que, por primera vez, proporciona evidencias cuantitativas de la prevalencia y el impacto de los pesticidas usados en agricultura.

El trabajo fue realizado por un panel internacional de diez instituciones europeas y coordinado por el Joint Research Centre de la Unión Europea en Italia, la Universidade de Vigo y la Universidad de Zúrich.

La catedrática María Jesús Iglesias Briones, del departamento de Ecología y Biología Animal de la UVigo, participó en la investigación como segunda responsable y junto con la contratada postdoctoral Julia Köninger.

«Esta contaminación perjudica a la biodiversidad y tiene un impacto importante en diversos organismos beneficiosos del suelo como hongos micorrízicos y nematodos», destaca Köninger.

Mapa de la distribución de pesticidas en suelos europeos. / Duvi

Los investigadores que participaron en el proyecto recuerdan que la vida bajo nuestros pies es esencial para mantener las funciones y los servicios ecosistémicos claves como la producción de alimentos, el almacenamiento del carbono, el control de la erosión y la regulación de la calidad del agua.

El estudio analiza los efectos de 63 pesticidas comunes en 373 muestras de campos agrícolas, bosques y praderas de 26 países europeos.

Los fungicidas, ingredientes activos contra los hongos, fueron los más frecuentes, representando un 54% de todos los ingredientes activos. Seguidos de los herbicidas con un 35% y, por último, los insecticidas, con un 11%.

Por su parte, el ingrediente activo más común fue el herbicida glifosfato. Como se esperaba, la mayoría de plaguicidas se encontraron en suelos agrícolas, pero los investigadores también los detectaron en bosques y praderas, donde no es habitual aplicarlos, lo que probablemente se debe a la dispersión durante las pulverizaciones.

Daños en organismos beneficiosos

El problema de muchos pesticidas radica en que no solo afectan a las plagas que dañan los cultivos, sino también a los organismos beneficiosos para el suelo. El estudio ratifica que alteran drásticamente las comunidades de microorganismos como bacterias, hongos, nematodos y organismos unicelulares.

«Los hongos micorrízicos, importantes para los cultivos, se ven especialmente afectados por los plaguicidas”, afirma la ecóloga de suelos María Jesús Iglesias Briones

«Algunos organismos de suelo, especialmente diversos tipos de bacterias, se benefician del uso de pesticidas, probablemente porque otros organismos competidores se ven reducidos», añade Julia Köninger. Los autores del estudio también demostraron que los residuos de pesticidas alteran la función del suelo analizando genes clave para a su función como los de reciclado y liberación de nutrientes, como o fósforo y nitrógeno.

Los efectos nocivos de diversos plaguicidas sobre aves, abejas y otros insectos están documentados desde hace tiempo. «Nuestro estudio demuestra que los plaguicidas tienen un impacto ambiental muy significativo en nuestros suelos. No obstante, los distintos sectores de la sociedad ni siquiera perciben la magnitud de sus efectos sobre organismos que non son objetivo», afirma Iglesias Briones. Dado que ciertos plaguicidas son difíciles de descomponer, permanecen en el suelo durante años después de su aplicación y tienen un importante impacto a largo plazo en el ecosistema edáfico.