Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija

Eva Pallas es cocinera en un colegio de educación infantil público de la ciudad. Lleva 33 años trabajando en centros de la Xunta y asegura que hasta entonces no había tenido ningún problema. Sin embargo, su expediente tiene ahora una mancha de un año de duración, una sanción leve que le fue impuesta por informar a una madre de que, supuestamente, su hija estaba siendo acosada psicológicamente.

Los hechos se remontan a octubre de 2024. Según un escrito emitido por la Xunta a modo de respuesta a un recurso de reposición de la sancionada, dos madres informaron a la directora de que su hija había sido sometida a «técnicas» que entendieron como no pedagógicas. Con este antecedente y tal y como se refleja en el documento, en marzo de 2025 una de las madres se contrarió al ir a buscar a su hija. La profesora, que aquel curso estaba de sustituta, le señaló que la niña «había tenido un mal día» porque «no había querido jugar con los compañeros». Según explica la cocinera, minutos después de esto recibió una llamada de la madre porque se conocían. «Achegouse a min e díxome que a nena econtrábase rara, preguntoume se pasara algo», cuenta.

Eva asegura que si y así se lo hizo saber a la madre. Su compañera, la camarera del centro, le había contado esa misma jornada un episodio que visualizó en el comedor. Supuestamente la profesora sustituta bloqueó con su cuerpo la puerta de un baño en el que estaba la menor. Esta no podía abrir. Mientras esto ocurría, presuntamente le preguntaba «¿Tú por qué no tienes amigos?». La trabajadora, además de contarselo a Eva, repitió su declaración más adelante durante la instrucción que resultó de la incoación del expediente disciplinario a Pallas.

Pese a que no tiene estatus de educadora, la cocinera entiende que era su cometido informar a la madre, pensó que era lo correcto. Acto seguido se dirigió al despacho de la directora y le comentó lo que había ocurrido. Quedaron de hablar al día siguiente. Las madres de la niña pusieron una queja a la consellería.

Lo siguiente que supo Pallas es que había sido sancionada por mala praxis. Desde Política Social señalan que su proceder no fue correcto, que tenía que haber informado a la directora o a la propia consellería, en ningún caso a la progenitora. A partir de entonces, siempre que pudo, la trabajadora presentó recursos contra la resolución de la sanción, pero en todos los casos le fueron desestimados. Ya agotó sus opciones y ahora está a punto de iniciar un proceso por lo contencioso. Se le sanciona por la comisión de una infracción que viene tipificada en el artículo 178.1 g de la Lei 2/2025, del 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, en el que se recoge como falta leve el incumplimiento de deberes o funciones que no constituya falta grave o muy grave, especialmente cuando no hay perjuicio grave para el servicio ni intencionalidad relevante.

Por otra parte, desde Política Social explican que, al margen de la falta, cada vez que se recibe una comunicación similar se activa un protocolo, en este caso a la profesora que las madres y la cocinera señalan como culpable de haber acosado a la niña de tres años. Actualmente la menor ya no está en el centro (supera la edad) y la profesora finalizó su sustitución. La investigación seguiría abierta.

Noticias relacionadas

Una concentración

Para protestar por la medida tomada, el próximo 5 de febrero, habrá una concentración frente al centro. «La idea es hacer ruido, yo voy a seguir con el proceso hasta el final, me penalizaron por hacer lo que yo consideré que era lo correcto», dice.