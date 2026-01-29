Estas son las próximas actividades del Centro de Documentación Feminista de Vigo

El Concello ya tiene en marcha la programación del Centro de Documentación e Recursos Feministas de Vigo para el primer semestre del año. El alcalde, Abel Caballero, destacó que incluye «cinco coloquios, seis presentaciones de libros, seis propuestas en el club de lectura, charlas virtuales con centros de enseñanza, visitas escolares con inscripción previa y un taller de escritura expresiva que se llevará a cabo en doce sesiones entre marzo y junio».

El apartado de presentaciones de libros empieza hoy con Ítaca, de María Besteiros, a partir de las 19.00 horas. La programación continuará en febrero con Ruth Matilda Anderson. Tradutora das marxes, de Alba Rodríguez Saavedra; el 10 de marzo con Un mundo que no vi, de Susana Maceira; el 7 de abril con El último refugio, de Isabel Parreño; el 19 de mayo con Las trampas de la pornografía, de Chis Oliveira, Amada Traba y Priscila Retamozo; y el 2 de junio con María Vázquez, a mestra socialista eliminada polo franquismo, de Aurora Marco.

Ciclo de conferencias

La agenda se completará con un ciclo de conferencias que arrancará el 10 de febrero con 40 anos despois, a loita das Nais contra a droga, de la Asociación Érguete. El 17 de marzo, se celebrará Os puntos cegos da violencia machista, a cargo de Silvia Pérez Freire; el 14 de abril será el turno de Begoña Caamaño: memoria, voz e irmandade en Mulleres nacionalistas galegas, impartida por Luisa Ocampo; el 12 de mayo tendrá lugar As mulleres na opinión galega: as cotas e o elefante rosa, de Claudia Morán; y el 11 de junio se cerrará el ciclo con As feministas galegas, claves na transición democrática, de Mónica Bar.

El club de lectura desarrollará seis sesiones a lo largo del semestre, con citas el 25 de febrero (Un amor, de Alejandro Palomas), el 25 de marzo (O libro da filla, de Inma López Silva), el 29 de abril (O verán sen homes, de Siri Hustvedt), el 27 de mayo (El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes), el 30 de junio (Nosotras que nos queremos tanto, de Marcela Serrano) y el 26 de julio (El vagón de las mujeres, de Anita Nair).

Charlas virtuales

En el ámbito educativo, el Centro de Documentación e Recursos Feministas ofrecerá charlas virtuales dirigidas a centros de enseñanza, centradas en la violencia sexual entre la juventud y en las relaciones afectivas desde la perspectiva del cuidado y el autocuidado, además de visitas escolares para alumnado desde 4.º de Educación Primaria hasta 2.º de la ESO, todas ellas con inscripción previa.

Entre marzo y junio, se desarrollará también un taller práctico de escritura expresiva, impartido por Marisé Barreiro, con un total de doce sesiones. La programación se completará con la participación del Centro de Documentación e Recursos Feministas en la Feira do Libro, prevista para el mes de junio.