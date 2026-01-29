El PP ofrece "alternativas serias" a los empresarios de Vigo y defiende a Luisa Sánchez como alternativa a Caballero

El Partido Popular de Galicia reafirmó esta mañana su respaldo al tejido empresarial de Vigo y de la provincia de Pontevedra, frente a lo que considera un alcalde «más centrado en su espectáculo» y un presidente del Gobierno central «ocupado por la corrupción y alejado de las preocupaciones reales de las empresas».

Así lo manifestaron la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, durante un encuentro con empresarios celebrado en la ciudad, en el que también participaron el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal; la diputada y coordinadora económica del partido, Irene Garrido; así como parlamentarios autonómicos y nacionales. El acto estuvo presidido por el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, José García Costas.

Durante su intervención, Prado defendió que el Partido Popular «tiene alternativa» y subrayó la importancia de mantener un contacto directo con el empresariado para conocer sus necesidades y trasladar iniciativas concretas. En este sentido, puso en valor las políticas impulsadas por el Gobierno gallego, con Alfonso Rueda al frente, orientadas a facilitar el crecimiento empresarial, reforzar la industria y generar empleo de calidad en Galicia.

La número dos del PP gallego destacó también la figura de Luisa Sánchez como alternativa para la Alcaldía de Vigo, asegurando que «tiene perfectamente diagnosticados» los problemas del tejido empresarial de la ciudad.

Por su parte, la presidenta del PP de Vigo apostó por recuperar la «esencia industrial» de la ciudad y situar nuevamente al sector económico en el centro de la política municipal.

Sánchez aseguró que el PP quiere estar «al lado de todos los sectores», tanto de los emergentes como de los tradicionales, así como de cualquier actividad capaz de generar valor añadido. Reivindicó la necesidad de contar con «infraestructuras potentes» que mejoren la conectividad y competitividad de las empresas, así como de desarrollar suelo industrial no solo para atraer nuevos proyectos, sino también para consolidar los existentes.

En materia fiscal, recordó que en los últimos tres años se produjo una subida de 12 puntos en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), además de criticar el incremento de la tasa de basura y el precio del agua, que situó como el más alto de Galicia.

Desde el PPdeG recordaron además que Ábalos firmó en el libro de honor del Concello de Vigo, así como la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a Isabel Pardo de Vera, vinculando ambos hechos con la gestión del anterior Ministerio de Transportes.