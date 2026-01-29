Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dispersión ruralRegistro Vivienda GaliciaNuevo puerto de LeixõesCelta en BelgradoLos 'profes' no quieren excursionesMuere Susi Seoane
instagramlinkedin

El PP ofrece "alternativas serias" a los empresarios de Vigo y defiende a Luisa Sánchez como alternativa a Caballero

Los populares critican al Gobierno central: "Está ocupado por la corrupción"

Reunión del PP con empresarios en Vigo.

Reunión del PP con empresarios en Vigo. / FdV

El Partido Popular de Galicia reafirmó esta mañana su respaldo al tejido empresarial de Vigo y de la provincia de Pontevedra, frente a lo que considera un alcalde «más centrado en su espectáculo» y un presidente del Gobierno central «ocupado por la corrupción y alejado de las preocupaciones reales de las empresas».

Así lo manifestaron la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, durante un encuentro con empresarios celebrado en la ciudad, en el que también participaron el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal; la diputada y coordinadora económica del partido, Irene Garrido; así como parlamentarios autonómicos y nacionales. El acto estuvo presidido por el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, José García Costas.

Durante su intervención, Prado defendió que el Partido Popular «tiene alternativa» y subrayó la importancia de mantener un contacto directo con el empresariado para conocer sus necesidades y trasladar iniciativas concretas. En este sentido, puso en valor las políticas impulsadas por el Gobierno gallego, con Alfonso Rueda al frente, orientadas a facilitar el crecimiento empresarial, reforzar la industria y generar empleo de calidad en Galicia.

La número dos del PP gallego destacó también la figura de Luisa Sánchez como alternativa para la Alcaldía de Vigo, asegurando que «tiene perfectamente diagnosticados» los problemas del tejido empresarial de la ciudad.

Por su parte, la presidenta del PP de Vigo apostó por recuperar la «esencia industrial» de la ciudad y situar nuevamente al sector económico en el centro de la política municipal.

Sánchez aseguró que el PP quiere estar «al lado de todos los sectores», tanto de los emergentes como de los tradicionales, así como de cualquier actividad capaz de generar valor añadido. Reivindicó la necesidad de contar con «infraestructuras potentes» que mejoren la conectividad y competitividad de las empresas, así como de desarrollar suelo industrial no solo para atraer nuevos proyectos, sino también para consolidar los existentes.

En materia fiscal, recordó que en los últimos tres años se produjo una subida de 12 puntos en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), además de criticar el incremento de la tasa de basura y el precio del agua, que situó como el más alto de Galicia.

Noticias relacionadas

Desde el PPdeG recordaron además que Ábalos firmó en el libro de honor del Concello de Vigo, así como la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a Isabel Pardo de Vera, vinculando ambos hechos con la gestión del anterior Ministerio de Transportes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
  2. El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
  3. La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
  4. Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
  5. Davila 27/01/2026
  6. Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
  7. El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
  8. La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo

El Concello de Vigo da mañana otro paso para regular los pisos turísticos

El Concello de Vigo da mañana otro paso para regular los pisos turísticos

El PP ofrece "alternativas serias" a los empresarios de Vigo y defiende a Luisa Sánchez como alternativa a Caballero

El PP ofrece "alternativas serias" a los empresarios de Vigo y defiende a Luisa Sánchez como alternativa a Caballero

¿Qué obras se podrán agilizar en Vigo con la nueva ordenanza?

Aena resalta los vuelos entre Vigo y Egipto de Travelmakers: «Refleja el trabajo que hacemos con los agentes regionales»

El Muíño do Vento del barrio de Ribadavia, en Vigo, más cerca de su transformación

Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»

Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»

La UVigo participa en un estudio publicado en 'Nature' que certifica que el 70% de los suelos europeos están contaminados por pesticidas

La UVigo participa en un estudio publicado en 'Nature' que certifica que el 70% de los suelos europeos están contaminados por pesticidas

El obispo de Tui-Vigo llama a buscar «o que nos une» en un «momento excesivamente polarizado»

El obispo de Tui-Vigo llama a buscar «o que nos une» en un «momento excesivamente polarizado»
Tracking Pixel Contents