El PP afea el «abandono» del Concello al Teatro Fraga

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha puesto en valor la rehabilitación del Teatro Cine Fraga como uno de los principales símbolos de la apuesta por la cultura en la ciudad frente al «absoluto abandono» del gobierno local que dirige Abel Caballero. La recuperación del Teatro Cine Fraga es una rehabilitación impulsada por la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra.

Sánchez ha subrayado que ambas administraciones llevaron a cabo de forma conjunta la adquisición del inmueble y, posteriormente, el inicio de las obras de reforma. «Cuando las administraciones cooperan, la ciudadanía gana», ha afirmado la presidenta local del PP, quien también quiere promover la organización de visitas guiadas al Teatro Fraga para que los vigueses puedan conocer de primera mano el estado del edificio antes del comienzo de los trabajos de rehabilitación,

La recuperación del Teatro Cine Fraga supondrá una inversión cercana a los 30 millones de euros, de los cuales 9,3 millones se destinaron a la compra del inmueble y alrededor de 20 millones a su rehabilitación. Un proyecto que, según Sánchez, está llamado a convertirse en motor de la revitalización cultural de una ciudad históricamente referente en este ámbito, pero que, a su juicio, ha sido desatendida por el actual gobierno municipal durante los últimos 18 años.

La dirigente popular ha denunciado el «desinterés» del ejecutivo local en materia cultural, una situación que, según ha indicado, ha relegado a Vigo al vagón de cola de la inversión cultural en Galicia. Así lo recoge un informe del Consello da Cultura Galega, que sitúa el gasto municipal en cultura en 48,6 euros por habitante, menos de la mitad de lo que destinan ciudades como Santiago de Compostela, con 141,2 euros, o A Coruña, con 121,5.

El informe también señala que el gasto cultural del Concello de Vigo representa únicamente el 5,2 por ciento del presupuesto municipal, frente al 12 por ciento de Santiago o el 11 de A Coruña. Pontevedra, Ferrol y Lugo se sitúan en torno a los 60 euros por habitante. El estudio analiza ámbitos como la promoción cultural, museos y equipamientos, instalaciones de ocio, fiestas y administración general de la cultura, basándose en el gasto liquidado y no en presupuestos iniciales. «No se tienen en cuenta ni los presupuestos hinchados ni los proyectos no ejecutados a los que tanto recurre Caballero», ha apuntado Sánchez.