Las obras en Vigo complican (todavía más) el tráfico en el entorno de Povisa
La instalación de las nuevas rampas de Pintor Colmeiro obligan a cerrar el acceso desde la calle Salamanca durante un mes
La céntrica calle Pintor Colmeiro de Vigo, en el entorno de Povisa, suma un nuevo obstáculo a la ralentización del tráfico que padece desde que comenzaron las obras de construcción de las nuevas rampas mecánicas dentro del exitoso proyecto municipal Vigo Vertical.
La circulación en este vial que conecta Hispanidad con la Plaza de Independencia y Camelias se complicó desde el pasado mes de julio, cuando arrancaron las obras entre las calles Álvaro Cunqueiro y Tarragona. Los trabajos en el margen descendente izquierdo para instalar las rampas mecánicas no solo suprimieron la línea de aparcamiento existente, sino también uno de los dos carriles descendentes. Esta situación provocó que el vial se convierta en un embudo, lo que genera importantes retenciones de tráfico cada día en hora punta.
Desde esta semana la situación en el vial se complica. O más bien, el acceso a Pintor Colmeiro. Con el avance de los trabajos –estos días empezaron a instalarse ya varias de las rampas– las obras obligan a cortar el acceso desde la calle Salamanca, lo que dificultará todavía más el tráfico en todo el entorno.
Según ha informado la Concejalía de Tráfico, los operarios deben ocupar la vía pública en la intersección de las calles Salamanca y Pintor Colmeiro, cortando el tráfico en este cruce.
Los residentes sí podrán acceder a la calle Salamanca desde Zaragoza para entrar a sus garajes. El resto de conductores que quieran acceder a Pintor Colmeiro deberán hacerlo por Tarragona.
El Concello ha informado que este corte de tráfico se mantendrá hasta el próximo 27 de febrero.
