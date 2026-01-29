El obispo de Tui-Vigo llama a buscar «o que nos une» en un «momento excesivamente polarizado»

En un «momento excesivamente polarizado e crispado», el obispo de Tui-Vigo, Antonio Valín Valdés, pidió a la sociedad «buscar máis o que nos une e non tanto o que nos separa». Lo hizo en la apertura institucional del acto de presentación del Informe sobre exclusión y desarrollo social en Galicia de la Fundación Foessa (impulsada por Cáritas Española) celebrado en la sede de Afundación de Vigo.

Valín puso en valor el esfuerzo de las personas que dan vida a Cáritas, entre las que citó a los voluntarios, y dejó claro que hay que trabajar desde ya para revertir los problemas que se citan en el informe, con datos a nivel nacional y también gallegos. «Moitos deberes para todos. É importante para todos buscar diálogo e lembrar que tratamos con persoas concretas. Hai que poñer as persoas no centro», reclamó el obispo.

El IX informe sobre exclusión y desarrollo social en Galicia sitúa a las problemáticas vinculadas a la vivienda como las más extendidas en la exclusión social en la comunidad, de forma que afectan al 26,1% de la población, es decir, a uno de cada cuatro hogares. Muestra que la exclusión se reduce, pero con un «doble desplazamiento»: se detecta menos integración plena y, a la vez, más precaria.

Casi 600 hogares gallegos

María Victoria González, representante de Cáritas en Galicia, trasladó el «orgullo» de la entidad por el trabajo de la Fundación Foessa, que ofrece «informes caracterizados por el rigor»: «Eso nos permite hablar con seguridad y tranquilidad». Indicó que la investigación, en la que participaron 590 hogares gallegos (1.327 personas a través de entrevistas en persona de hasta una hora y media de duración), dibuja «una realidad social en la que hay brechas».

«No nos quedemos en el catastrofismo; es una realidad a abordar», añadió antes de proponer «diálogo entre las instituciones, las administraciones públicas y los agentes sociales para encontrar soluciones encaminadas al bien común». Por su parte, Alfonso Moreno, director de Cáritas Diocesana Tui-Vigo, destacó que el objetivo es la «cohesión social». «Queremos comprender la realidad pafa transformarla», subrayó.

Redistribución de la riqueza

El coordinador técnico del informe, Thomas Ubrich, que se encargó de desgranar los detalles del documento, reseñó la «importancia de la redistribución de la riqueza para reducir la desigualad» y alertó de que «vivimos un proceso de fragmentación social».

Atendiendo al presente estudio, la tasa de riesgo de pobreza en Galicia se sitúa en el 14,2% de la población y, en el caso de la severa, en el 5,9%, cifras que se reducen y son menores respecto a las registradas a nivel estatal. Con todo, se incrementa la carencia material, que sufre un 4,8% de la ciudadanía gallega.

Esto se refleja en una «fragilidad cotidiana» en la que un 26,7% no puede afrontar gastos imprevistos, el 17% no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada, y al 4% le es imposible permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.