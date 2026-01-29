Este é o estado do Centro de Educación Especial Saladino Cortizo de Vigo: as pingueiras inhabilitan varios espazos
As filtracións de auga constantes deixaron sen uso aulas e zonas comúns do centro
O Centro de Educación Especial Saladino Cortizo pide unha reforma a gritos. O BNG de Vigo puxo o foco este mércores na urxencia coa que tería que facerse unha reforma, pois leva anos sufrindo un progresivo deterioro ante a falta de investimento e mantemento.
As pingueiras no interior das instalacións, visibles cada vez que chove con certa intensidade -como ven ocorrendo os últimos días-, convertéronse nun síntoma recorrente dunha situación que o BNG cualifica de abandono. As deficiencias chegaron a tal punto que o propio centro viuse obrigado a trasladar de maneira improvisada espazos esenciais, como a sala de fisioterapia, co conseguinte impacto na atención dun alumnado con necesidades educativas e terapéuticas específicas.
O portavoz municipal do BNG, Xabier P. Igrexas, advertiu de que non se trata dun problema puntual nin recente, senón dunha situación cronificada. Ao seu xuízo, o Saladino Cortizo é «un exemplo máis do deterioro que sofren os centros educativos públicos de Vigo pola irresponsabilidade compartida da Xunta de Galiza e do Concello». Unha crítica que apunta directamente ao cruce permanente de reproches entre administracións, mentres —segundo o BNG— ningunha asume a responsabilidade de actuar.
Desde a fronte nacionalista lembran que a Xunta, gobernada polo Partido Popular, mantén unha política continuada de desatención ao ensino público, adiando investimentos estruturais necesarios para garantir unhas instalacións dignas. Pero tamén sinalan ao Concello de Vigo, ao que acusan de destinar partidas claramente insuficientes para o mantemento dos centros educativos, unha situación agravada pola conxelación dos fondos municipais para a autoxestión.
«A combinación do desleixo da Xunta e do Concello acaba sempre no mesmo resultado: un desastre que paga a comunidade educativa», advertiu Igrexas, subliñando que quen máis sofre as consecuencias son o alumnado e o profesorado. «É inaceptábel que existan espazos educativos impracticábeis porque chove no seu interior», engadiu.
O BNG esixe agora que ambas administracións abandonen o intercambio de acusacións e se coordinen para dar unha resposta inmediata á situación do Saladino Cortizo. A formación nacionalista reclama actuacións urxentes que garantan condicións dignas tanto para o ensino como para a atención especializada que require o alumnado deste centro.
