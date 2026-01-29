El nuevo puerto de Leixões fue diseñado para absorber los tráficos de Vigo: «Es la joya de la corona»

El último censo de población de Portugal corresponde al ejercicio cerrado de 2024: casi 10,75 millones de habitantes, de acuerdo al Instituto Nacional de Estatística (INE) luso. Pero, según el Plano Estratégico do Porto de Leixões 2025–2035, la nueva terminal de contenedores dará servicio a 14 millones de personas, como aseguró este martes el ministro de Infraestruturas, Miguel Pinto Luz. No es una errata, no hay un cruce de cifras, no existe ninguna previsión de que el país vaya a engordar en poco menos de una década su padrón de una forma tan abismal.

Lo que hay detrás de estas declaraciones es una estrategia irrenunciable de Lisboa de convertir este futuro puerto, ubicado a escasas 70 millas al sur de las Cíes, en la ventana al mundo «para todo el norte de España». Por primera vez el ejecutivo luso ha explicitado que sus planes pasan porque Leixões, especializado en carga contenedorizada y en el mercado de cruceros, compita con «todos los puertos gallegos», lo que justifica un esfuerzo inversor superior a los 1.000 millones de euros en diez años. Esta terminal será la «joya de la corona», complementó el secretario de Estado de Infraestruturas, Hugo Espírito Santo.

Pinto Luz, el pasado verano y en la presentación de la Estratégia Porto 5+ celebrada en Lisboa, ya había exhibido que la hoja de ruta era absorber tráficos a España. «Un país marinero, un país que nació y descubrió el mundo, debe priorizar los puertos al máximo en sus políticas e infraestructuras [...] No ocultamos que queremos competir con los puertos españoles», aseveró entonces. Pero Lisboa no había destapado hasta ahora todas sus cartas: las de canibalizar, en particular, la actividad marítima de toda la fachada atlántica, la de que la terminal norte de Leixões se convierta en el verdadero polo comercial marítimo de toda Galicia. «No solo es el puerto de Leixões, es el puerto del norte», como han recogido los portales de la agencia Lusa o Porto Canal.

La futura terminal, que requerirá de un relleno equivalente a 40 campos de fútbol como el de Balaídos, alcanzará el millón de TEU (unidad de medida para un contenedor de 20 pies) antes de 2035 y estará habilitada para llegar a los 1,6 millones. El puerto de Vigo superó los 309.000 TEU el pasado ejercicio, anotando un récord mayúsculo habida cuenta de la limitación de espacios y a que el apartadero de la Plisan todavía no se ha puesto en marcha; Leixões anotó 659.300 TEU hasta noviembre. Solo los trabajos de construcción del nuevo puerto portugués supondrán un coste superior a los 220 millones de euros públicos, que se complementarán a futuro con contribución privada a cambio de concesiones por 75 años de vigencia.

La Cámara de Matosinhos, a través de su presidenta, Luísa Salgueiro, ya ha anunciado que se opondrá a la infraestructura tal y como ha sido concebida. Pero el ministro ha zanjado que el proyecto es «esencial» y que saldrá adelante: «Encontraremos puntos de acuerdo entre las partes para encontrar soluciones». La construcción arrancará su ejecución dentro de dos años —enero de 2028— y estará finiquitado en agosto de 2032, como consta en la documentación remitida a la Agência Portuguesa do Ambiente (APA). El muelle tendrá 860 metros de largo y contará con siete grúas Post-Panamax: la ampliación del calado por encima de los 15 metros permitirá a Leixões operar mercantes de entre 5.000 y 10.000 TEU, a los que ahora no está en disposición de dar servicio.