El Muíño do Vento del barrio de Ribadavia, en Vigo, más cerca de su transformación

«Vamos a transformar la parcela en un lugar de referencia», destaca Caballero

Muíño do Vento, en el barrio de Ribadavia, y su entorno.

Muíño do Vento, en el barrio de Ribadavia, y su entorno. / Jose Lores

Borja Melchor

La Junta de Gobierno del Concello de Vigo aprobará mañana el proyecto de reforma y rehabilitación del Muíño do Vento, un edificio municipal situado en el barrio de Ribadavia que se encuentra en estado de ruina actualmente. Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien avanzó que la actuación permitirá transformar la parcela «en un lugar de referencia».

El regidor explicó que el objetivo es recuperar el inmueble y abrirlo a la ciudadanía tras su rehabilitación para su uso como espacio público y salón urbano. «Vamos a transformar la parcela en un lugar de referencia, abriendo el edificio después de su reforma a la ciudadanía», señaló.

La intervención contribuirá a la recuperación y revitalización del entorno urbano del barrio de Ribadavia. El alcalde subrayó que se busca que el Muíño do Vento sea «una seña de identidad para todo el barrio y casi casi para toda la ciudad complementando otras actuaciones», como la renovación de viales, la reordenación del aparcamiento y el apoyo a la iniciativa artística comunitaria en ventanas.

Detalles de la actuación

El proyecto cuenta con un presupuesto de 357.000 euros y prevé un plazo de ejecución de ocho meses para completar la reforma y rehabilitación del edificio, cuya aprobación formal se producirá mañana.

Según explicó el alcalde a los vecinos en octubre, se conservará la fachada principal del edificio, así como su torre representativa. El interior se vaciará para habilitar una nueva estructura que genere nuevos usos, como conciertos, recitales o actos culturales.

Mientras, la parcela contigua se dotará de una zona de chorros y un estanque que evoque la relación de los molinos con el agua, con la vegetación como punto esencial del proyecto. La iluminación también se modernizará: bolardos para marcar el sendero y focos estratégicamente colocados para realzar el inmueble.

TEMAS

