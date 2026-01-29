¿Qué obras se podrán agilizar en Vigo con la nueva ordenanza?

La Junta de Gobierno del Concello de Vigo aprobará mañana el proyecto de la nueva ordenanza reguladora de licencias. El alcalde, Abel Caballero, explicó que el objetivo principal es «agilizar los procedimientos administrativos relacionados con las licencias urbanísticas», ya que se reducirán plazos y se facilitará la realización de obras y actividades de bajo impacto. «Seguimos trabajando y avanzando en la simplificación de la tramitación administrativa municipal», subrayó.

La nueva ordenanza permitirá que determinadas actuaciones puedan iniciarse únicamente con la presentación de una comunicación previa o una declaración responsable, sin necesidad de esperar a la concesión de una licencia municipal.

Según señaló el regidor, esto afectará especialmente a «actuaciones menores en viviendas y locales, así como a la apertura de negocios de bajo riesgo», con la finalidad de fomentar la actividad económica y facilitar la implantación de soluciones sostenibles. El texto incorpora novedades en materia de sostenibilidad y movilidad, regulando, entre otros aspectos, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de energías renovables en las cubiertas de los edificios.

Actuaciones de mayor complejidad

Caballero precisó que las actuaciones de mayor complejidad seguirán sujetas al régimen tradicional de licencias. «Las obras en edificios históricos, las de alto riesgo o las que afecten a la estructura de elementos protegidos continuarán requiriendo licencia urbanística», recalcó, con el objetivo de «garantizar la protección del patrimonio y la seguridad de las actuaciones».

Tras su aprobación mañana en la Junta de Gobierno, el proyecto deberá pasar por el pleno municipal y, posteriormente, someterse a un periodo de información pública de 30 días hábiles. «Esto es el Concello trabajando en acortar tiempos, en acortar trámites y en acelerar la otorgación de licencias en obras menores», concluyó el alcalde.