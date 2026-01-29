No juzgues un libro por su portada... o sí

La portada de un libro no se deja al azar, tampoco las fechas en las que se organiza la exposición que las encumbra. Desde mañana, día de la Ilustración en Galicia (coincidiendo con el nacimiento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao) y hasta el próximo 17 de mayo, celebración de las Letras Galegas; el Museo MARCO acoge una muestra con las portadas de las obras publicadas por la Editorial Galaxia en su 75 aniversario. Hoy tuvo lugar su inauguración de la mano del alcalde Abel Caballero; el director de la Editorial Galaxia, Xosé Manuel Soutullo; el edil de Cultura, Gorka Gómez; la concejala de Educación, Olga Alonso o el director del Museo MARCO, Miguel Cid; entre otros.

Caballero, Cid, Gomez, Alonso y el comisario de la exposición, Xurxo Martínez / Alba Villar

Y es que las tapas de los libros son una herramienta más para llamar la atención del lector; como si de un primer capítulo se tratara, hacen que sus ilustraciones y diseños generen también una expectativa que posteriormente se materializará con la historia que dibujan sus páginas: «A creación do deseño resulta tan importante; como fascinante é pintar o rostro a un texto literario», explica Xurxo Martínez, comisario de la exposición.

Portadas que ilustran la exposición / Alba Villar

La muestra cuenta con una contextualización de la Editorial Galaxia como proyecto, desde su fundación en 1950, hasta los horizontes de su actual equipo, con especial atención a la figura de Xaime Isla Couto, por su desconocido papel en el diseño de Galaxia.

Un instante de la inauguración, esta mañana. / Alba Villar

A partir de aquí, el montaje se organiza en cuatro secciones coincidentes con las etapas al frente del diseño editorial de sus cuatro protagonistas: Xohán Contento (1950 -1979), Francisco Mantecón (1979 -1985), Manuel Janeiro (1979 -2010) y Hayat Husein (de 2010 hasta la actualidad). Al fondo de la sala, una antología de obras pictóricas, como ejemplo de cómo la Editorial Galaxia escogió determinados detalles de cuadros para ilustrar las capas de sus libros y colecciones. El proyecto incluye una área dedicada a la literatura infantil, a medio camino entre sala de exposición y espacio de experimentación.

Obras literarias y pictóricas colman la muestra. / Alba Villar

Tantos años de vida como tiene la Editorial Galaxia, con Vigo como centro de operaciones, dieron lugar a cientos, miles, de libros por lo que los ejemplares escogidos para esta exposición obedecen a sus primeras colecciones, los libros del inicio de la autonomía, las obras premiadas y aquellas otras más vendidas en los últimos años.