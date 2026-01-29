Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan de Dependencia XuntaUrbanismo Alfageme VigoRegistro Vivienda GaliciaTractorada en la A-52Los 'profes' no quieren excursionesEstrella Roja- CeltaMuere Susi Seoane
instagramlinkedin

No juzgues un libro por su portada... o sí

El Museo MARCO acoge desde mañana y hasta el 17 de mayo una exposición sobre los diseños de las tapas de los libros de la Editorial Galaxia en sus 75 años de historia

Varios ejemplares de portadas que pueden ser observados en esta muestra

Varios ejemplares de portadas que pueden ser observados en esta muestra / Alba Villar

Elena Villanueva

La portada de un libro no se deja al azar, tampoco las fechas en las que se organiza la exposición que las encumbra. Desde mañana, día de la Ilustración en Galicia (coincidiendo con el nacimiento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao) y hasta el próximo 17 de mayo, celebración de las Letras Galegas; el Museo MARCO acoge una muestra con las portadas de las obras publicadas por la Editorial Galaxia en su 75 aniversario. Hoy tuvo lugar su inauguración de la mano del alcalde Abel Caballero; el director de la Editorial Galaxia, Xosé Manuel Soutullo; el edil de Cultura, Gorka Gómez; la concejala de Educación, Olga Alonso o el director del Museo MARCO, Miguel Cid; entre otros.

Caballero, Cid, Gomez, Alonso y el comisario de la exposición, Xurxo Martínez

Caballero, Cid, Gomez, Alonso y el comisario de la exposición, Xurxo Martínez / Alba Villar

Y es que las tapas de los libros son una herramienta más para llamar la atención del lector; como si de un primer capítulo se tratara, hacen que sus ilustraciones y diseños generen también una expectativa que posteriormente se materializará con la historia que dibujan sus páginas: «A creación do deseño resulta tan importante; como fascinante é pintar o rostro a un texto literario», explica Xurxo Martínez, comisario de la exposición.

Portadas que ilustran la exposición

Portadas que ilustran la exposición / Alba Villar

La muestra cuenta con una contextualización de la Editorial Galaxia como proyecto, desde su fundación en 1950, hasta los horizontes de su actual equipo, con especial atención a la figura de Xaime Isla Couto, por su desconocido papel en el diseño de Galaxia.

Un instante de la inauguración, esta mañana.

Un instante de la inauguración, esta mañana. / Alba Villar

A partir de aquí, el montaje se organiza en cuatro secciones coincidentes con las etapas al frente del diseño editorial de sus cuatro protagonistas: Xohán Contento (1950 -1979), Francisco Mantecón (1979 -1985), Manuel Janeiro (1979 -2010) y Hayat Husein (de 2010 hasta la actualidad). Al fondo de la sala, una antología de obras pictóricas, como ejemplo de cómo la Editorial Galaxia escogió determinados detalles de cuadros para ilustrar las capas de sus libros y colecciones. El proyecto incluye una área dedicada a la literatura infantil, a medio camino entre sala de exposición y espacio de experimentación.

Noticias relacionadas y más

Obras literarias y pictóricas colman la muestra.

Obras literarias y pictóricas colman la muestra. / Alba Villar

Tantos años de vida como tiene la Editorial Galaxia, con Vigo como centro de operaciones, dieron lugar a cientos, miles, de libros por lo que los ejemplares escogidos para esta exposición obedecen a sus primeras colecciones, los libros del inicio de la autonomía, las obras premiadas y aquellas otras más vendidas en los últimos años.

Portadas de los últios libros editados por Galaxia

Portadas de los últios libros editados por Galaxia / Alba Villar

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
  2. El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
  3. La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
  4. Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
  5. Davila 27/01/2026
  6. Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
  7. El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
  8. La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo

Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija

Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija

El Concello de Vigo censura el «no» de la Xunta al plan de Alfageme: «Parece que pretende paralizar la ciudad»

El Concello de Vigo censura el «no» de la Xunta al plan de Alfageme: «Parece que pretende paralizar la ciudad»

Estas son las próximas actividades del Centro de Documentación Feminista de Vigo

Estas son las próximas actividades del Centro de Documentación Feminista de Vigo

No juzgues un libro por su portada... o sí: el MARCO expone los diseños de las publicaciones de la Editorial Galaxia

No juzgues un libro por su portada... o sí: el MARCO expone los diseños de las publicaciones de la Editorial Galaxia

Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»

Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»

El Consorcio Casco Vello espera este año la licencia para reformar dos edificios en O Berbés

El obispo de Tui-Vigo llama a buscar «o que nos une» en un «momento excesivamente polarizado»

El obispo de Tui-Vigo llama a buscar «o que nos une» en un «momento excesivamente polarizado»

El Muíño do Vento del barrio de Ribadavia, en Vigo, más cerca de su transformación

Tracking Pixel Contents